砍樹種電 綠能走火入魔

在淨零排放的大目標下，綠能的推動如火如荼，各公、民機構為了取得能設置綠能的場域，幾乎已達到無所不用其極的地步了。包括建築物屋頂、魚塭，以及「不利耕種的土地」，許多都被拿來設置太陽光電板種電。而最引人爭議的則是，很多地方都有「砍樹種電」的情形，這已經是走火入魔了。

不久前在電視看到某位光電業者誇稱，所規畫的一百多公頃太陽光電場，所發的電可以抵得上五萬戶家庭一年之用電量，而光電廠面積更比五個大安森林公園還大，因此減碳效果也抵得上好幾十座大安森林公園。

五萬戶家庭約相當於台灣一個縣轄市、鎮或直轄市行政區的人口數。台北市大安區設籍人口數將近廿九萬，假設太陽光電所發的電可免費供應鄰近居民使用，則不妨問住在大安區的民眾看看，願意住家旁邊有座綠意盎然，可以隨時走進去遊憩散步的森林公園，還是願意享有免費的電？

樹木依不同樹種有不同的固碳能力，但是若將光電廠發電的減碳效益拿來誇稱比種樹的減碳效益還高是很荒謬的。樹木除有綠化、保水等基本功能外，並可以調節微氣候，達到環境降溫的效果。在樹林間散步，清風徐來身心涼爽舒暢。因此，住家旁若有座林木茂盛的公園，自可吸引民眾傍晚假日關掉冷氣走出家門，進到公園。家裡的用電量自然減少了，這才是最好的節電措施。

反之，若住家旁鋪設了大面積的太陽光電版，固然可以產生綠電，可是太陽光電是靠半導體吸收太陽光的特定波長讓半導體的電子激發而產生電流，而其他波長的太陽光無法被吸收就直接反射到大氣層，而產生大量熱能，因而造成周遭環境氣溫升高，鄰近住家的空調用電可能還因此增加。

相對於核能或傳統的石化能源，再生能源以往是被歸類為輔助性的能源，其設置受天然地理條件的限制，因此必須因地制宜來推動。若將再生能源賦予主要能源供應的重責大任，並訂下一定必須達成的目標，就可能產生本末倒置的現象。為了減碳，節電可能是遠比千方百計努力發電更重要。