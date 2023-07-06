聽新聞
test
0:00 / 0:00

砍樹種電 綠能走火入魔

聯合報／ 陳文卿／環保服務業（新竹市）
反對東石鄉台糖港墘農場砍樹種電，鄉代會勘查前夕發生火警，消防人員會同台糖人員滅火。圖／余仁傑提供
反對東石鄉台糖港墘農場砍樹種電，鄉代會勘查前夕發生火警，消防人員會同台糖人員滅火。圖／余仁傑提供

在淨零排放的大目標下，綠能的推動如火如荼，各公、民機構為了取得能設置綠能的場域，幾乎已達到無所不用其極的地步了。包括建築物屋頂、魚塭，以及「不利耕種的土地」，許多都被拿來設置太陽光電板種電。而最引人爭議的則是，很多地方都有「砍樹種電」的情形，這已經是走火入魔了。

不久前在電視看到某位光電業者誇稱，所規畫的一百多公頃太陽光電場，所發的電可以抵得上五萬戶家庭一年之用電量，而光電廠面積更比五個大安森林公園還大，因此減碳效果也抵得上好幾十座大安森林公園。

五萬戶家庭約相當於台灣一個縣轄市、鎮或直轄市行政區的人口數。台北市大安區設籍人口數將近廿九萬，假設太陽光電所發的電可免費供應鄰近居民使用，則不妨問住在大安區的民眾看看，願意住家旁邊有座綠意盎然，可以隨時走進去遊憩散步的森林公園，還是願意享有免費的電？

樹木依不同樹種有不同的固碳能力，但是若將光電廠發電的減碳效益拿來誇稱比種樹的減碳效益還高是很荒謬的。樹木除有綠化、保水等基本功能外，並可以調節微氣候，達到環境降溫的效果。在樹林間散步，清風徐來身心涼爽舒暢。因此，住家旁若有座林木茂盛的公園，自可吸引民眾傍晚假日關掉冷氣走出家門，進到公園。家裡的用電量自然減少了，這才是最好的節電措施。

反之，若住家旁鋪設了大面積的太陽光電版，固然可以產生綠電，可是太陽光電是靠半導體吸收太陽光的特定波長讓半導體的電子激發而產生電流，而其他波長的太陽光無法被吸收就直接反射到大氣層，而產生大量熱能，因而造成周遭環境氣溫升高，鄰近住家的空調用電可能還因此增加。

相對於核能或傳統的石化能源，再生能源以往是被歸類為輔助性的能源，其設置受天然地理條件的限制，因此必須因地制宜來推動。若將再生能源賦予主要能源供應的重責大任，並訂下一定必須達成的目標，就可能產生本末倒置的現象。為了減碳，節電可能是遠比千方百計努力發電更重要。

太陽光電 大安森林公園 減碳

延伸閱讀

因應新興產業人力需求 中市開辦4產業專班歡迎報名

北市大安區2女墜樓 19歲高中畢業生送醫亡、17歲休學生撿回一命

北京拚2025 綠能消費比重達15%

今年已有7317位寶寶出生！ 年輕人最愛落腳這裡生小孩

相關新聞

6風險...登革熱恐大爆發

近幾年來因新冠疫情邊境管制，外溢效應而減少了境外移入與本土登革熱等蟲媒傳染病的案例發生。今年各國登革熱等蟲媒傳染病疫情不...

土方培厚 只許州官棄土

聯合報日前報導「鳥嘴潭棄土倒烏溪河道，居民剉咧等」。中水局主辦鳥嘴潭人工湖開發，棄土無處去，只好堆在烏溪河道「培厚」。學...

砍樹種電 綠能走火入魔

在淨零排放的大目標下，綠能的推動如火如荼，各公、民機構為了取得能設置綠能的場域，幾乎已達到無所不用其極的地步了。包括建築...

「求同言異」的上合組織發展走向

印度總理莫迪五日以視訊方式主持第廿三屆上海合作組織高峰會，與普亭、習近平、巴基斯坦總理夏立夫等國家領導人同框。會後發表《...

九二共識 兩岸法理最大默契

兩岸政策是總統參選人重要政見課題。藍營提名人選侯友宜日前公開宣稱：「接受合乎中華民國憲法的九二共識，反對一國兩制的九二共...

反詐騙 從切斷人頭文化做起

盛夏夜內勤值班，轄區內的現行犯、通緝案件泰半是毒品、詐欺。詐欺人員來源、手法百花盛開，儼然是觀察詐騙集團生態多樣性的夏令...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦