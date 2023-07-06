土方培厚 只許州官棄土

聯合報日前報導「鳥嘴潭棄土倒烏溪河道，居民剉咧等」。中水局主辦鳥嘴潭人工湖開發，棄土無處去，只好堆在烏溪河道「培厚」。學者認為有礙防洪，但主管河防安全的第三河川局以「土方培厚並非固定設施，不會改變水流流路，通洪斷面不受影響，可避免水患發生」，北岸並已出現大面積土堤。

「土方培厚」是個奇怪名詞。早期堤防高度、強度不足，因此有堤防培厚的工法；土方培厚則似乎只是將棄土加高加厚，目的只是增加棄土量，但可解決棄土問題？

水利法七十八條，河川區域內禁止棄置廢土，但七十八條之一，卻規定採取或堆置土石經過管理機關許可即可為之。河川疏濬時很多土方暫置於高灘地，洪水一來土方隨水流移往下游或出海口，這對於河床淘刷的河川是經濟有效的措施，例如石岡壩、集集堰等淤積土石，疏濬後暫置該大壩下游，免除土方長距搬運的汙染與運輸費用，又能補足被大壩攔阻而未能下移的泥沙，一舉數得。但前提是要在河川區域內，鳥嘴潭人工湖是否劃入烏溪河川區域？若無，則有適法疑慮。

棄土沿著治理計畫線堆置或許還不會影響水流流路，但一定會減少通洪斷面，只是其影響有多大？這很容易用現成的水理模式演算得知，只要河道的每個斷面還能容納百年重現期的洪水，應不影響防洪安全，烏溪某斷面處通洪斷面是否足夠，中水局應提出模式驗證的詳細資料。

棄土是否影響水質？要看棄土位置與流量大小。若位於高灘地，則洪水時才會將泥土大量帶往下游，此時即使無棄土，通常也已泥流滾滾，不過水利機關在洪水時並不取水，而烏溪下游也無自來水取水口，倒是爛泥淤積堵塞灌溉圳溝不能不防。可考慮在適當地點加設丁壩挑流，束水攻沙，加快流速、減少淤積。

鳥嘴潭挖土方原規畫就是先填補附近低窪地，並標售有價料、採取土石方交換等方法，不得已時還是要找民間合格土石處理業者，但可能因實際土方量較規畫量為大，乃有土方培厚的做法。但即使中水局與三河局是親兄弟，該有的專業審查也不能少，適法性更要優先考慮，否則爾後任何棄土都要「土方培厚」，河川局能答應嗎？，若不準其他機關或公司，不就是只許州官放火？