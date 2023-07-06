6風險...登革熱恐大爆發

近幾年來因新冠疫情邊境管制，外溢效應而減少了境外移入與本土登革熱等蟲媒傳染病的案例發生。今年各國登革熱等蟲媒傳染病疫情不斷上升並高於近年同期，且以國內過去最常造成失控的第一型與第二型為主，各國均開始對旅遊疫情建議等級提升至警示等級。然而，相對於新冠肺炎，登革熱在國內可稱為「被忽視的傳染病」。

隨著邊境解封，觀光旅遊與東南亞移工和漁工入境轉為頻繁。近期台南市、高雄市與中部的雲林縣等地相繼爆發本土性登革熱，使得助長登革熱大爆發的六項風險因素同時存在，包括：

一、國內過去在機場邊境攔截率約為五十％，仍有半數或以上的登革熱病患入境未被發現而進入社區，大幅增加擴散的風險。

二、政治議題操作：文獻研究顯示，台灣選舉年登革熱遠高於非選舉年。六月起已是登革熱好發季節，選舉的造勢活動未考量疫情擴散的風險，導致大量群眾的集結增加跨縣市傳播機會。

三、新冠肺炎疫情衝擊：目前新冠仍處發生期，近三年來新冠防疫對登革熱防疫造成人力、物力與經費的排擠效果，大幅降低登革熱疫情的防疫效能。

四、氣候條件因素：六月的梅雨季帶來了豐沛降雨量，卻足以讓病媒蚊密度大幅增加，且繁殖延續十代以上的數量，會降低防疫功能。

五、二種病媒蚊同時傳播：目前台南與雲林登革熱分由埃及斑蚊和白線斑蚊傳播，代表全國各地均有被傳播的風險，尤其是今年的天氣將導致雙峰型樣態，在六月和九月仍會使病媒持續在傳播臨界之高峰期。

六、病毒型別：今年六月台南、高雄發生的型別是過去台灣南部防疫失控的的第一型病毒。目前國際上四型登革熱均有發生流行，當務之急應嚴防其他型別入侵，以降低交叉感染的風險。

今年是全民防治登革熱的關鍵年。登革熱防疫最重要的是「做對了沒有，而不是做了沒有」。依筆者研究卅七年來歷年登革熱發病與流行為：一至五月通常為境外移入散發期；六、七月為本土病例醞釀期；八至十一月則是高峰期。建議中央與地方政府加速規畫登革熱防疫措施，才能確保民眾健康。