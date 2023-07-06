反詐騙 從切斷人頭文化做起

盛夏夜內勤值班，轄區內的現行犯、通緝案件泰半是毒品、詐欺。詐欺人員來源、手法百花盛開，儼然是觀察詐騙集團生態多樣性的夏令營。

有從港澳來台，包吃包住，依指示到ATM領錢，兩周後拍拍屁股走人的旅客。

有聲稱個人幣商，數百萬金流一周內來來去去。檢警要查證的KYC、買賣合約一應俱全。轉這麼多手，即便行員及時通報異常交易，也難以即刻確認金錢來源。

也有應徵偏門工作，約定留車（即接受看管）就任意在指定旅社內大玩手指運動、進行五鬼搬運洗錢之術。期間貪念陡生，將款項轉入自己的帳戶，被「社會事」處理，演變成動刀見血的黑吃黑事件。

其餘聲稱「應徵工作」、「網路貸款」、「收取家庭代工材料費」等交付帳戶；辦一堆預付卡門號協助收取網路平台帳號驗證碼的案子已是老生常談。值班的夜晚，詐騙集團花招百出，考驗司法人員的智慧。

要洗刷詐騙之島的惡名，打詐國家隊的成效眾所矚目。常常問人頭帳戶的被告提供帳戶原因，「沒想這麼多」的抗辯最是常見。老實一點的，就說缺錢，對方怎麼說伊要拿到錢就配合做。而且，對方一句「保證合法」、「可以安全下車」足以抵銷所有的法律宣導、刑法條文，提供帳戶、門號的人仍然前仆後繼。提高刑度的嚴刑峻法思維恐已不是最佳解方，沉痾尚需多管齊下，監理與自由實須適時調整。

寄送帳戶最常使用超商店到店，應在機台先設定警示頁面，警告勿寄出個人金融帳戶。

此外，個人的預付卡設定數量上限，超量必需負釋明義務、說明需求。企業申請大量門號，電信公司需實質審查合理性、165等平台可將違法門號傳送主管機關、橫向聯繫是否逕予停話。

再者，第三方支付帳號的認證門號應與申請人的身分證號、綁定的金融實體帳戶一致，避免冒用個資申辦的電支帳戶叢生，申請人遭移送後又疲於應訊。

阻斷一個詐騙帳戶、電話，就少了潛在的十件詐欺被害人。目前光查辦最表面的提供帳戶人頭、領款車手就已癱瘓司法量能。唯有各部會團隊合作，滅除人頭亂象、由源頭管制，案件減量，司法機關方有餘裕深度追查核心詐團成員、溯源究辦。