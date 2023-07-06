九二共識 兩岸法理最大默契

兩岸政策是總統參選人重要政見課題。藍營提名人選侯友宜日前公開宣稱：「接受合乎中華民國憲法的九二共識，反對一國兩制的九二共識，一切照中華民國憲法來做。」如此表態引起各方關注議論，值得深入探索。

「九二共識」本就不是載於正式文書的專有名詞，而是對於兩岸的海基、海協兩會當年香港會談表述之事後解讀、詮釋。這也是海基會前董事長辜振甫生前在自傳《勁寒梅香》書中所說的：「第一次辜汪會談能獲得突破性的成果，關鍵在於就『一個中國』的原則上，雙方得以『各自表述』其內涵」、「在兩岸互動過程中，這是一件何等重大的事情—大陸接受台灣的建議，成為兩岸數十年來第一個正式的政治妥協」。

因此，在法理邏輯上，這是兩岸立場最大公約數的默契，根本不存在所謂「真」或「偽」的問題；如果刻意加以否定或迴避，反而對台灣不見得有利。

二○○五年三月，大陸領導人胡錦濤在全國政協會議場合，發表「關於新形勢下發展兩岸關係的四點意見」，即已公開宣示：「一九四九年以來，儘管兩岸尚未統一，但大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，這就是兩岸關係的現狀。這不僅是我們的立場，也見之於台灣現有的規定和文件。既然台灣和大陸同屬一個中國，就不存在所謂大陸和台灣誰吞併誰的問題。」

早在二○○○年五月二十日，中共中央台辦於回應阿扁總統「五二○就職演說」的聲明中，就已宣稱：「一個中國原則，見之於台灣當局多年來的有關規定和政策文件，不是我們單方面強加給台灣的。」

觀乎前述北京當局所稱「台灣現有的規定和文件」，不就是暗示了可接受：台灣方面以中華民國憲法所定的「一中架構」作為表述立場之依據嗎？

中華民國憲法於一九四七年公布施行，當時兩岸都在中華民國政府統治中，其第四條規定：「中華民國領土，依其固有之疆域，非經國民大會之決議，不得變更之。」一九九三年十一月，司法院大法官釋字第三二八號解釋指出：本條規定有其「政治上」及「歷史上」之理由。

中華民國憲法增修條文於一九九一年公布施行，其第十一條將中華民國的疆域分稱為「自由地區」與「大陸地區」。立法院於一九九二年七月制定「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，開宗明義第一條載稱：「國家統一前…特制定本條例」；第二條第二款則將「大陸地區」之定義，指係「台灣地區以外之中華民國領土」。同年九月行政院發布施行細則，第三條規定：中華民國領土之大陸地區指「中共控制之地區」。

由上觀之，中華民國總統負有莊嚴的憲法義務，接受這「中華民國版本」的「一個中國」概念架構，根本不存在所謂「投降」、「陷阱」或「被併吞」的問題。

從而可知，在兩岸互動場合，不管各自主觀上是否願意，都不可避免須找出一個最大公約數的立場表述方式。否則豈非永無交集，甚至又要倒退回昔日「漢賊不兩立」的動員戡亂年代，而台灣又要為「凱子外交」、「軍備競賽」付出龐大的國家資源嗎？因此，「九二共識」實無損我方的尊嚴與利益，值得朝野各方理性慎思！