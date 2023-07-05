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兵役改口 不如霸氣穩台海

聯合報／ 戴參年／教育工作者（嘉義市）

侯友宜日前拋出「恢復四個月兵役」，對其低迷的民調原本是步好棋。因為藉此既能凸顯民進黨執政導致台海局勢緊繃、兵役被迫延長為一年外，若再加把勁，還可讓民眾見識到民進黨企圖用「三加一政策」來遮掩兵役延長的荒謬。

沒想到事隔一日，侯友宜就打臉自己，強調恢復四個月兵役的前提是「建立在兩岸處於和平穩定關係之上」。

但「台海和平穩定」標準為何？是共機不再擾台，還是中共船艦不再穿越台海中線？會不會「恢復四個月兵役」最後也只是張無法兌現的空頭支票？

侯友宜還不如霸氣喊話，說當選後一定能讓台海恢復穩定，所以「恢復四個月兵役」絕對指日可待。雖然前後兩種表述內容相差不多，但方式截然不同，民眾感受自然也不同。霸氣喊話除了不會讓民眾覺得侯友宜在自圓其說，也能讓人民知道，他對自己的政見是有信心達成的。

兵役 台海 侯友宜

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