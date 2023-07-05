九二共識 不能再被汙名化

侯友宜把「九二共識」說出口，表示支持「合乎中華民國憲法的九二共識」，不再迴避九二共識。

民進黨如何能說合乎中華民國憲法不對？又如何能說國民黨談九二共識就是賣台？國民黨理直可氣壯，馬英九八年執政顯示九二共識經得起檢驗，絕對是兩岸和平發展往來所無可取代。

民進黨政府不承認九二共識，但也提不出可為兩岸接受的新共識，只好一味抗中保台。但民進黨有何實力抗中保台？只不過又想賣芒果乾罷了。

若民進黨繼續咬著國民黨提九二共識就是支持一國兩制，那就表示民進黨了無新招。民進黨如果繼續執政，將激化兩岸對立衝突，可能會葬送台灣未來。

二○二○年選舉，反送中讓民進黨撿到槍，國民黨敗在自己說不清，任由民進黨汙名九二共識。二○二四年，民進黨還能撿到槍嗎？九二共識不能再任其汙名化，國民黨應要求賴清德對是否支持中華民國憲法表態。民進黨虛張聲勢終將無所遁形。