聽新聞
test
0:00 / 0:00

九二共識 不能再被汙名化

聯合報／ 蕭思源／自由業（苗栗市）

侯友宜把「九二共識」說出口，表示支持「合乎中華民國憲法的九二共識」，不再迴避九二共識。

民進黨如何能說合乎中華民國憲法不對？又如何能說國民黨談九二共識就是賣台？國民黨理直可氣壯，馬英九八年執政顯示九二共識經得起檢驗，絕對是兩岸和平發展往來所無可取代。

民進黨政府不承認九二共識，但也提不出可為兩岸接受的新共識，只好一味抗中保台。但民進黨有何實力抗中保台？只不過又想賣芒果乾罷了。

若民進黨繼續咬著國民黨提九二共識就是支持一國兩制，那就表示民進黨了無新招。民進黨如果繼續執政，將激化兩岸對立衝突，可能會葬送台灣未來。

二○二○年選舉，反送中讓民進黨撿到槍，國民黨敗在自己說不清，任由民進黨汙名九二共識。二○二四年，民進黨還能撿到槍嗎？九二共識不能再任其汙名化，國民黨應要求賴清德對是否支持中華民國憲法表態。民進黨虛張聲勢終將無所遁形。

民進黨 九二共識 國民黨

延伸閱讀

侯友宜首度表態九二共識 國台辦說話了

影／侯友宜講九二共識 柯文哲酸聽完說明「更不清楚了」

賴辦：侯友宜提九二共識 為搶攻深藍選票救民調

柯文哲曾稱九二共識「就是下跪投降」 綠委引用送侯友宜

相關新聞

能源轉型的第三條路

台灣在「氣候變遷因應法」載明二○五○年淨零排放的目標，以回應「巴黎協定」的承諾，同時處於全球化商品與金融市場，承受綠色消...

蔡政府的能源政策 帶來六項隱憂

蔡總統上任以來恣意推動二○二五非核家園，讓台灣原本穩定的供電產生變數，讓工商業者與外商皆不安。事實上，蔡總統的能源政策正...

科技．人文聯合講座／民以食為天 機器人呢？

六月中旬舉辦的「台北國際食品系列展」，採用五項展覽聯合展出的模式，包括食品展、包裝工業展、食品加工機械展、飯店暨餐飲設備...

蔣萬安訪星應展現的戰略高度

七月五日，台北市長蔣萬安進行任內首次的出國公務考察，地點選擇了新加坡。

3+1？教育不可囫圇吞棗

中研院前任院長中，有一位相當受人尊敬的，他就是吳大猷院長。他認為二次世界大戰以後，科技加速的發展，大學生在四年內因此要學...

民進黨奉習近平思想為圭臬？

日前國民黨總統參選人侯友宜表態：「接受合乎中華民國憲法的九二共識」。民進黨發言人立刻秒回：「這是一種偷換概念」，並且端出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦