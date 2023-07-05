民進黨奉習近平思想為圭臬？

日前國民黨總統參選人侯友宜表態：「接受合乎中華民國憲法的九二共識」。民進黨發言人立刻秒回：「這是一種偷換概念」，並且端出習近平四年前提出的「一國兩制台灣方案」，定調「九二共識」就是「一國兩制」，更指接受九二共識，就是把台灣送中國的口裡。民進黨這種說法才是「偷換概念」吧？

「九二共識」是指海協會與海基會於一九九二年經香港會談及其後函電往來所達成的非正式共識，二○○○年時才由時任陸委會主委蘇起想出「九二共識」這四個字予以概括，並將其解釋為「一個中國，各自表述」。

蘇起的解釋雖被中華人民共和國否定，但完全不影響兩岸關係往好的方向發展。九二共識讓兩岸簽訂ＥＣＦＡ協定，促成兩岸領導人會面。而中華民國陸委會主委設想出的專有名詞，竟成中共領導人「堅定擁護的定海神針」，這是歷史的偶然還是必然？

《中華民國憲法》第四條：「中華民國領土，依其固有之疆域，非經…不得變更之。」因此根據憲法，中華民國領土仍包括大陸地區。同時，《中華人民共和國憲法》序言中也有如下文字：「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分」。但事實上雙方均無長臂管轄對方的能力。憲法如此，歷史亦然；打開大陸歷史課本，中華民國已經在一九四九年滅亡。如果我們把歷史詮釋權交給對岸，則有效治理台灣七十四年的中華民國政府並不存在，二千三百萬國民都是幽靈。

但是七十多年來，中華民國確實完成許多不可能的奇蹟：台灣蕞爾小島，竟能力抗強權，贏得全世界的尊敬；台灣偏處一隅，竟保存了最正統的中華文化，贏得大陸同胞的尊敬；台灣經濟發展曾領先大陸卅年，成為亞洲四小龍之一，又成為世界矚目的科技島，台灣人真的走路有風！

因為努力，我們值得擁有對自己命運的詮釋權。既然「九二共識」四個字是中華民國首先提出的，為什麼我們不能定義其為「一個中國，各自表述」？為什麼不能界定它是「合乎中華民國憲法」的？為什麼民進黨政府硬要遵循習近平的思路與解釋，把中華民國做小了？