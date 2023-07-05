蔣萬安訪星應展現的戰略高度

七月五日，台北市長蔣萬安進行任內首次的出國公務考察，地點選擇了新加坡。

新加坡是台北市柯文哲前市長口中，八年內要超越的指標城市；僅就城市治理而言，台北市與新加坡何者較優，國際間多有定見。蔣萬安穩紮穩打的個性，不似柯文哲那般會說出台北市在他任內要超越新加坡的言詞。或許他應會希望透過城市交流與學習，讓台北市自己跟自己比，只要現在的台北市比過去的更好，施政就算成功了。

新加坡也是國民黨徵召的總統參選人、新北市長侯友宜，今年（四月）第一個出訪的城市，當時他還未獲徵召，但各方多將此行視為侯友宜藉「城市外交」以強化己身國際經驗、觸及兩岸與區域關係，為未來選戰的練兵。蔣萬安也不似侯友宜已經箭在弦上，所以他的「城市外交」或許會多所聚焦在城市治理的層面。

可是，新加坡對於我國而言有些特殊之處，蔣萬安身為台北市長，不該避而不談，而且還應展現戰略高度。

例如，除了城市治理的觀摩、學習外，以蔣萬安的就學（外交、法律）與從政（兩屆立委）經歷，以及目前的政治高度，他或應藉著去訪星國強調，二○一三年簽署的台星經濟夥伴協定（ＡＳＴＥＰ），不僅對於以服務業及製造（營造）業為主的台北市極為重要，而且還是我國未來要加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）、區域全面經濟夥伴協定（ＲＣＥＰ）等的敲門磚。

此外，新加坡雖小，但善用地緣優勢、轉化地緣劣勢，以獨立自主的態度細心經營與大國關係，因此逐漸形塑的區域樞紐地位，例如亞太區域金融中心、世界利用率最高的商港、世界第三大煉油國。台北市應主動尋求與中央合作，戮力發展成為關鍵區域商業金融都市。

更別忘了，蔣總統經國先生與長期奔走台海兩岸的新加坡故總理李光耀，是私交非常好的朋友。如今蔣萬安以台北市長身分訪問星國，倘能延續兩國前領導人的公私情誼，拜會老朋友和新朋友，見到該見的人，對於兩國都有不凡的意義。