蔡政府的能源政策 帶來六項隱憂

蔡總統上任以來恣意推動二○二五非核家園，讓台灣原本穩定的供電產生變數，讓工商業者與外商皆不安。事實上，蔡總統的能源政策正為台灣帶來六個隱憂。

第一個隱憂是工商業、外商、學界一致公認電力極有可能不足。理由在於到了二○二五年，台灣綠能絕對無法取代核能原有的占比，一方面因台灣風電施工能力不足，無法按時完工投入發電，另一方面太陽能發電也無預期土地或建物投入設置電場，因此綠能電力的增加無法抵上核電關機的電力減損，而緊急調度的火力燃氣又因三、四接無法完工，讓電廠有氣投入發電，因此工商業、外商、學界的擔憂其來有自。

第二個隱憂是台灣電力的供應將不穩定，對工商業生產活動與民眾生活將造成傷害與不便。主因在太陽能、風能這些新能源帶來了發電的波動性，間歇性和隨機性特點對台灣電網安全穩定帶來極大挑戰，這些挑戰在歐美綠能先進國家是透過設置大型儲能設施與虛擬電廠，重新規畫新電力系統來克服。目前經濟部一直想讓綠電發電量達標，疏忽參考國外設置大型儲能設施與虛擬電廠的經驗，沒有大型儲能設施與虛擬電廠，就極有可能產生棄電情事，更會衝擊綠電換核電目標，造成電力供應兩頭空。

第三個隱憂是高電價與碳稅雙重壓力。由於政府錯估綠能的國際行情，讓台灣風電價格高於國際行情，因此台灣民眾將面臨電價不斷上漲的壓力；同時台灣放棄無碳排核電，並用燃氣來補充綠能不足時的發電，但是燃氣仍有碳排，對台灣承諾要減碳非常不利，將會帶給台灣工商業與民眾更大碳稅壓力。這種雙重壓力勢必會連帶影響物價高漲。

第四個隱憂是台灣核電人才流失與青黃不接。民進黨長期反核，讓許多年輕人不願投入核知識學習，也連帶讓核電人才流失。蔡總統七年廢核，更加速人才流失，由於後繼無人，產生核電人力青黃不接的人力斷層，未來如果要重新啟用核一核二電廠，將可能會有人力不足之窘境，因而核電廠是否可如預期重新操作營運得打上問號。

第五個隱憂是綠能國產化隱憂。政府原本規畫建立國產風能產業鏈，但由於政府為衝刺營運目標，放棄許多原有規畫，對風能技術的引進將產生許多不利影響，後續風電的維修保養仍需靠外力來進行，除讓綠能國產化夢想落空，也讓外商剝削台灣。

第六個隱憂是台灣無法達成二○五○碳淨零目標。欲透過綠能減少各種火力發電的碳排，是目前主流能源政策，但蔡總統放棄核能，缺額部分大多仍得以火力發電補足，火力發電目前占台灣發電比已高過八十％，說要減碳，恐怕無人會相信，連帶也讓國際社會看到台灣二○五○碳淨零是玩假的。