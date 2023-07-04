媒體成攻擊競業血滴子？ 剖析網媒、社群的負面宣傳戰

蘇聯時期特務機構KGB，在冷戰結束後變身全球最強大的假訊息製造中心─「俄邏斯巨魔工廠」（IRA Internet Research Agency）。「巨魔工廠」的名言是：「謊話只要操作正確，就會變成真的！」

「巨魔」宣傳戰中，最厲害的一招就是「反射性控制」，藉由傳送設計過的訊息或假資訊，來激發對手自願性做成利於己方的決策。「巨魔」控制敵人的決策，除了假訊息外，還包括「偽裝、黑函、讓步、鼓舞、壓迫、震攝、利誘、欺騙、隱匿、擾亂、訊息過載、網路攻擊、不對稱戰爭、經濟攻擊」等。如今這一套戰略方針被現代網軍和政治、企業商業戰引用，就成了新時代的網路「暗黑宣傳戰」！

正規新聞不敵虛假暗黑報導

全世界最古老的報紙─奧地利《維也納日報》今年6月底宣告停刊，其社論感慨：「傳統媒體如今置身於風暴之中，嚴肅的內容必須在傳播平台上，與越來越多的假新聞、陰謀論、狗狗貓貓的短影片一起爭搶大眾的注意力」。《維也納日報》是媒體中的「名門正派」，但仍不敵閱聽眾容易被網路假訊息和短影音吸引的特性而宣告落幕。因為假新聞、假訊息通常會塑造得極盡誇張的驚悚與令人髮指，所以它的轟動效應會比一般「具有批判性的高質量報導」來得更加吸引人注意。

事實上，近年來商業集團因為併購媒體，因此許多大型電視媒體公司多屬上市櫃公司或其負責人所控制。例如：八大電視─台塑；東森電視─茂德國際；TVBS─宏達電。三立電視甚至還買了「頑皮世界」野生動物園。這些電視媒體的新聞或節目被用來宣傳或置入其母公司產品、理念，也時有所聞。

其次，大型企業創辦或轉投資成立媒體，這也衍伸出媒體是否被關係企業利用或以商業合作模式，成為攻擊對手利器的道德及法律規範問題。

企業投資成立媒體 恐變相成為打擊異己工具

不過電子媒體為NCC的管轄範圍，有衛廣法明確規範新聞不得置入商品、宣傳或廣告化，否則罰款20至200萬元。報導未盡事實查證及公平原則，處分高達30至200萬元。而報導與母公司相關新聞，也必須明確揭露為「涉己新聞」。因此電視媒體比較不敢明目張膽進行新聞廣告化、業務置入或攻擊競業對手。

先前政府推動《數位通訊傳播法》草案，因爭議頗大未能在立法院三讀通過。而2022年NCC擬推動的《數位中介法》草案，也因有侵犯言論自由的重大爭議造成社會疑慮而暫時作罷。因此現階段諸如「好房網」直接被母公司用來攻擊競業公司，也只能引用公平交易法第25條的「顯失公平行為」來進行處理或查察。

相對於電子媒體(電視台)，網路媒體因目前尚無相關法令進行內容管制，若報導損及私人名譽，也僅有刑法誹謗罪可以引用。因此網媒也成為一些企業進行商業競爭或商業資訊戰的場域，甚至還可看到很「奇特」的現象，有網媒在報導房仲業競爭新聞時，在新聞內容和標題中，會刻意的提及「信義人跳槽永慶」、「好多信義人加入」，這種「看似無害卻意有所指」的針對性報導，在一般媒體報導中十分少見。

源頭活水枯竭 媒體健康良性發展局面難維持

究其根本，電子媒體因為廣告商業機制 (CPRP) 行之有年，因此獲利相對穩定。而網路媒體的營運模式、廣告獲利，尚未有一套成熟機制，為了存活，網路媒體必須接更多業配來彌補廣告收入的不足，也因此更有機會被商業集團利用來作為攻擊對手利器。

另一方面，台灣網媒大多依賴大型社群媒體如臉書、YouTube等進行新聞導流，但大部份的廣告收入都被這些大型社群媒體佔有，負責提供新聞的網路媒體反而只能分到零頭，這也使得網路媒體，陷入惡性循環的營運困境。

同時，這些境外大型社群平台和入口網站相對強勢，除非提供新聞的原始媒體進行內容修改，或者被害人、企業提出法院判決書，否則一般民眾要求行使「遺忘權」或要求下架不利於己之爭議新聞，這些境外平台大多相應不理。

澳洲、加拿大相繼通過數位平台強制議價法，強制大型社群平台使用新聞必須付費，歐、亞洲許多國家也開始跟進。台灣網路媒體業者、官方和大型社群平台，近期也曾針對新聞議價進行過初步的談判，但仍沒有具體結果。如果台灣網路媒體沒有獲得廣告或新聞使用分潤的活水來源，在相關法令仍不完備下，其陷入業配包養或淪為企業攻擊競業血滴子的命運，恐怕也就沒有機會可以翻轉。

(作者現任原住民族文化事業基金會董事、世新大學新聞學系助理教授)