不懼當道 懷念許介鱗的風範

許介鱗教授昨天辭世，消息傳出，他那不懼當道的學者風範讓人懷念與敬佩萬分！

去年七月廿九日，這位台灣大學第一任社科院長在臉書發文，指出學界不容許被政治汙衊，台大社科院絕不能與當權派妥協。他所談的就是民進黨桃園市長參選人林智堅在台大國發所的碩士論文被指抄襲而引爆了一場政治與學術的風暴，民進黨主席蔡英文不惜以全黨之力挺一人，全然無視於學術界最珍貴的就是「追求真理、研究創新」，嚴禁抄襲造假。

然而，為了勝選，民進黨不惜藉著執政優勢，打壓台大社會科學院，讓高齡八十八歲的許教授看不下去，他發聲呼籲「台大人絕不能遺忘傅斯年的精神。學界不容許被政治汙衊，因為學者是良心工作者，也是扮演監督政府，絕不能隨便當了廉價的御用學者。學者是淨化社會最後防線。智者有勇氣。」

包括陳明通等台大教授聞言能不汗顏嗎？尤其陳明通既是林智堅的指導教授，又是余正煌的口試委員，卻讓這兩本碩論內容高度相似。余生在陳明通的指導下修改題目與林智堅提供選舉民調資料下，獨立完成論文並通過口試。沒想到不久，林智堅在陳明通指導下「看著發揮」竟然「大幅引用」，連錯字都一樣，且余生的引文出處在林的論文中不少被拿掉。如何運用研究統計方法做出分析，余生在台大學倫會可以逐一說明，林智堅卻拒絕出席不敢為自己的清白辯護。陳明通與林智堅師徒二人輪番在記者會與臉書上聲明他們的「獨創」，明指暗示都指余生是「抄襲者」。余生又在調查局服務，時任國安局長的陳明通亦堪稱其長官，一時之間所有的壓力都指向余正煌。若是沒有對學術的真理堅持，沒有社會、許教授等的仗義執言幫忙發聲，搞不好余生就有可能背負起抄襲之名而讓明堅師徒繼續在政壇上自由行走了。

許介鱗教授還特別舉出過去日本明仁天皇還在念大學時，替父皇昭和天皇到海外親善訪問，這是為國事賣力，可是教授會議決定這學生出席率不達標準而直接開除，強調這可證明日本學者超然不可侵犯的立場、令人敬佩，該學習這樣不畏懼的學者風範。日本學者不畏天皇敢於做出依事實開除明仁的決定，台大教授特別是陳明通呢？還在為林智堅喊冤，說要幫他平反，完全無視台大學倫會審議確定了林智堅的碩論是抄襲並取銷其碩士資格。

陳明通在教育部通過他的從台大退休案後，再高喊要為小智伸冤；同時監委高涌誠再度翻出余正煌舊案，想要來個「秋後算帳」，全然不顧學術界對於真理的追求與堅持，只為自己的權位發聲。台大校長陳文章呼籲陳明通應該向社會道歉，可是從抄襲風暴被掀爆迄今，陳明通一個道歉也沒有！

這讓我們更加懷念「老鶴清音萬壑松」（范振國教授詩語）最後的呼籲：「台灣大學社會科學院，絕不能與當權派妥協。」言猶在耳，但民進黨還在堅持沒有抄襲，還在繼續「政治追殺」！