網路詐騙進化 如何不上鉤

一一一年台灣網路報告指出，民眾整體上網率已高達八十四點三％，並且有兩成民眾幾乎一直上網，台灣人使用網路的黏著度高；於此同時，網路也被不法分子利用，成為新型犯罪的溫床。根據內政部最新統計，一一○年網路犯罪發生數達一二一九五件，其中以「詐欺」三六四四件、占廿九點八八％最多；一一一年通報的網路詐欺案高達七千件，財損金額逾廿億元，受害人超過上萬人。

趨勢科技揭露一一一年網路詐騙主要包含網購詐騙、投資詐騙、遊戲詐騙、影音平台詐騙等四類，且多經由一頁式網站、假投資網站及釣魚式網站來達成詐騙目的。另外再加上交友詐騙、工作詐騙及勒索軟體等不斷演進的惡意軟體，網路詐騙真可謂無所不在，令人防不勝防。網際網路具有無遠弗屆、擴散迅速的特性，加上身分易藏、有跨國管轄問題、跡證難存易毀等特性，你我也難免會遇到，但我們都不希望自己上鉤。

由於被害人心理上的某些弱點，才會讓犯罪分子找到可乘之機，導致詐騙案件的發生。網路詐騙被害人的心理弱點可分幾個部分：一、貪財圖利心理：這類案件是由犯罪人虛構利益陷阱，利用被害人的圖利心理，設計的情景如賺錢簡單、工作輕鬆等，恰好能滿足被害人的需求。二、恐懼害怕心理：這是由於犯罪人虛構危及被害人和被害人親人的人身或財產安全，使被害人恐懼害怕，然後誘導被害人為化解危險而投入錢財。三、警戒心易被動搖心理：在剛開始接收到詐騙消息時可能並不相信，但是當犯罪人展示更多被害人的相關資訊，或設計環環相扣的圈套、迷惑性逐漸增強時，被害人的戒心會鬆懈，一步步陷入圈套而不自覺。四、過度自信的心理：許多人的「懂」其實破綻百出、過度自信、當局者迷，對於精心策畫的誘餌，會讓人陷入其中而不自覺。五、不願停損的心理：有些網路詐騙案件的被害人，是通過連續、多次轉帳而遭受財產損失；在此種類型的案件中，被害人即使產生疑慮仍不願面對，且基於前期的投入而不願意斷尾殺出。六、總會遇見對的人的心理：網路可能會帶來「不可思議的緣分」，但面對交友軟體後面的那個陌生人，要慎防感情及交友詐騙，對於突然降臨的愛神或禮物，要多停、看、聽，放慢你的腳步。

網路詐騙給被害人帶來財產上的損失，還會透過借貸、抵押等方式，讓被害人「透支未來」；除造成短期或長期的心理創傷，也會讓他們降低對社會的信任度，部分案例甚至會產生報復社會的心理。犯罪分子透過被害人的心理弱點，推測被害人可能的反應，設計出對應的圈套環節，其手法不斷推陳出新，想讓你上鉤。

犯罪人試圖掌握人性弱點，大家除了不要點選、開啟、進入或下載來路不明的超連結或檔案外，必須建立良好的心理防禦機制來減少被害的可能性，避免落入網路詐騙的陷阱。政府也應持續不斷的透過各種宣導，來喚醒民眾新型、智慧型網路詐騙的被害預防意識，讓民眾對新型網路詐騙的手法及被害者心理弱點有一定的認識。讓我們提高警覺，不要上鉤！