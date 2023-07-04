健全退休制度 候選人政策何在？

二○二四大選逐漸白熱化，陣營攻防仍停留在言詞交鋒，雖偶有政策論辯，也是點到為止。幾天前，賴侯隔空交火的竟是「彼此回家鄉的次數」；選總統不是選里長，也著實小看選民智慧。大選影響國家未來發展，各陣營應盡快回歸政策辯論。

以攸關全體國人老年經濟安全的退休制度為例，未來無論由誰執政，都無法迴避公共退休金難以為繼的窘境；遺憾的是，目前尚未看到藍綠白三方提出完整政策，也不見候選人有何深刻論述。觀諸歷來退休制度研議與立法過程，主要政黨對於我國退休制度之規畫，難謂有根本性的差異。關於如何健全國家老年經濟安全制度，並使各退休金皆能永續發展，理應成為大選辯論主題；藍綠白總統候選人尤應提出明確主張，不容虛應故事。

蔡政府前次年改已逾五年，回頭檢視確有諸多問題。諸如針對財務最為嚴峻之勞保，除了政府撥補，再無其他積極作為；至於做為被改革對象的軍公教，不僅改革過程成為批鬥對象，所謂改革也未能達成年金永續之目標，就連公教與軍職都有差別待遇，難謂公允。此外，年改不應僅僅考量基金財務，更是牽一髮動全身之複雜社會工程；比如，年改以來，教育人員傾向久任，加上少子女化衝擊，直接影響中小學師資新陳代謝，衝擊師培政策與國教品質。凡此，均有賴下任政府重新加以評估檢討。

二、現有制度如何維持永續？

由於事涉複雜，退休制度改革每每成為各國燙手山芋。以國內為例，確定給付制基金（如勞工保險、公教退撫基金）皆有嚴峻財務危機；而確定提撥制基金（如新制勞退、一一二新制公教退撫）卻又出現保障不足之窘境。相關問題攸關國民養老保障，更超越個別政黨利益；針對減緩基金財務壓力，朝野皆同意政府撥補，但相較於勞保撥補之鉅額數字，已歷經年改而減少給付的公教退撫，作為雇主的政府更應負起完全給付責任，避免發生二次年改。

三、如何降低新制衍生風險？

今年七月一日起，初任之公教人員不再參加現行退撫基金，改加入確定提撥制性質之個人專戶制退休金，這是現行公教退撫制度運作近卅年來的重大改變。眾所周知，政府之所以推動公教退撫新制，真正原因就是想藉此規避確定給付制衍生之財務風險。殊不知，所謂新制無基金財務風險，實則係將政府之雇主責任轉嫁至個別公教人員，公教人員須各自承擔長壽風險與通貨膨脹壓力；尤有甚者，按此新制之退休金給付方式，未來被保險人專戶內累積總金額領罄後即歸零，受雇者之退休保障明顯不足。公教人員素質攸關公共服務品質，各陣營候選人對此一明顯可知之制度缺失，又有何對策？

大選之重要性不言可喻，重要國政理應成為朝野關注焦點，期盼各家候選人減少口水戰，盡快端出政策牛肉。