九二共識外 侯須更多直球對決

最近看了新加坡的一部電影「我們的故事之沉默的年代2」，劇情描述反對黨（CMI）主席阿坤參加國會選舉的過程，呈現「渺小的反對黨民主」對抗「巨大的政府專制」，縱然最後反對黨選輸了，但最精采的地方在於反對黨選舉造勢上的語言與輕鬆逗趣對政府的批評，實在值得侯友宜好好學習，觀看該影片思考一番。

對於部分的泛藍支持者而言，最近看到侯友宜陣營有金溥聰加入，以及和韓國瑜同框，就以為代表泛藍大團結，這或許只是表象。侯友宜支持度或許會慢慢升高，但是有了金溥聰、韓國瑜、王金平、朱立倫、趙少康等人加持，侯友宜會加速提高民調嗎？

如果拿劇情中的反對黨主席跟阿坤和侯友宜對比，侯友宜最大問題不在於口才，而是不敢直球對決對手賴清德。劇中阿坤批評政府鏗鏘有力，抨擊政府推廣英文，打壓方言，他說這是「斷我們的根啊」！侯友宜宣布支持重啟服貿談判，可惜原因並未說清楚，反倒賴清德用簡單的話回酸「反對服貿的人不要支持侯友宜與柯文哲」之二分法，很有可能讓民眾對重啟服貿想起的是黑箱作業既定錯誤印象。其實民眾對重啟服貿、貨貿談判不甚了解，為何不用簡單語言告訴民眾重啟服貿談判的理由是什麼，以去除民眾對於服貿、貨貿的疑慮，結果講了一大堆，有講等於沒講，民眾對侯的論述模糊已成為刻板印象。

其次，侯友宜不會善用攻擊模式，應該頻頻找出執政黨這八年的重大政策缺失與執政無能部分，一直盤點，也一直要求賴辦解釋。畢竟執政黨執政一定有包袱，應該針對執政缺失的痛處持續猛攻，如開辦一周一問，透過傳媒報導，藉此讓選民記得這八年是怎麼過的？到底過得好不好？

最後，侯友宜雖然表態支持「合乎中華民國憲法的九二共識」，但期待侯努力把它被汙名化的部分論述完整，簡潔有力，洗刷被汙名化，定能至少鞏固泛藍或部分中間選民的選票。

整體而言，相信金溥聰的加入，可以改善侯辦競選團隊一個月的「迷走」情形，但侯友宜個人口說要努力，努力的部分也要證明給大家知道。尤其自己過去對黨內同志缺乏「友宜的支持」，如今自己要披掛上陣，應該趕緊爭取黨內同志冰釋前嫌，團結起來；同時也要當好一隻母雞，堅定地帶領參選立委的小雞群們，集中火力抨擊執政黨痛處，講好論述，讓民眾有感，如此才能獲得最終支持。這樣一旦民調超越柯文哲，藍白合作才有下一步合作空間。