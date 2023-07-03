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阿吉仔很勵志 陳建瑋好溫暖

聯合報／ 李月治／服務業（台北市）

第卅四屆金曲獎頒獎典禮，有兩個畫面讓我最為感動。一個是出道卅六年的台語歌手阿吉仔，以一曲「心愛的謝謝」奪下最佳台語男歌手；其獨特低沉滄桑的嗓音，唱出夫妻之間相互扶持、胼手胝足的深情，讓人低迴不已，得獎可謂實至名歸。

阿吉仔在典禮上感性表示：「我人生的路，比你們大家都辛苦、艱難，但是我一直跟自己說，人生的路一定要比別人更認真，一定要比別人更努力。」

上世紀八○年代，阿吉仔以一首台語歌曲「命運的吉他」唱出艱苦人的心聲，直擊社會底層的內心傷痛和無奈，引發強烈共鳴，成為他的經典成名曲，這首歌當時也紅到對岸閩南一帶，猶記得大街小巷唱片行播放的，全是阿吉仔那悲涼蒼勁的歌聲，讓人掬一把同情淚，深深嘆息。

從小患有小兒麻痺的阿吉仔，並沒有在不幸的命運中沉淪，而是奮起越過荊棘。他告訴世人，每個人都有一把屬於自己的命運吉他，端看你如何彈奏出生命的曲子；是要黯然接受命運的操弄，彈奏消沉鬱鬱的曲調？還是不屈服於命運，唱出悅耳動人的旋律？

阿吉仔做到了。卅幾年來，不斷推出新專輯，唱了無數歌曲、努力不懈，以殘障之軀終於摘下金曲獎的桂冠。誠如他得獎感言，他比別人更認真打拚，而命運回饋他予最高榮譽的獎賞。生命是公平的，上帝關了你一扇門，就會為你打開一扇窗，機會是留給準備好的人，阿吉仔得獎實為金曲獎的勵志故事。

另一個溫馨畫面是，頒獎典禮出了意外，在頒發最佳單曲製作人獎項時，頒獎人念錯得獎者的名單，讓入圍者陳建瑋以為是自己得獎，上台致詞到一半才發現頒錯獎。

這樣與獎項擦肩而過，任何人都會感到錯愕甚至生氣，但陳建瑋展現高ＥＱ說：「我變成頒獎人，謝謝大家！」並與頒獎人還有得獎者擁抱，成為金曲獎最溫暖最帥氣的畫面，也給了觀眾最好的示範。這件事告訴我們，得失隨緣。陳建瑋如此有風度、高水準的反應，因此圈粉許多網友，成為網友心中最大贏家，可謂失之東隅收之桑榆。

作為音樂界的最高殊榮，金曲獎當是頒給奮鬥不懈且已經準備好的人，然不免有遺珠之憾。「寵辱不驚，閒看庭前花開花落；去留無意，漫隨天外雲卷雲舒」，得失自在，如四季輪替、花開花謝般平常看待，我想這應是任何獎項的最高精神。

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