好幾年前我曾收到一封公文，附件為全校遲交成績的老師名單。印象中自己在剛過截止日的凌晨繳交送出，應不致「榜上有名」。孰料，我竟名列「黑名單」！在深感愧疚之餘，我自忖絕不能再犯。因此每當在截止日前送出成績，我總特別享受那份疲累與喜悅，彷彿自己也交了卷，如釋重負。

抵達期末的終點線，我理當高興。然而這幾年來，我的失落感卻不斷地加深。面對逐年增加的空白卷，以及為數可觀的潦草報告，我的心情不只盪到了谷底，甚至還鑽入了地底。我並不擔心同學們會因一次的考試失利，就和正確答案絕緣。因為只要有心，他們隨時可從課本或網站拾回資訊，搞懂弄清。令人不解的是，不少同學每周花了數個小時來教室，卻視重點提示於無物，好似人形坐牌；更令人悲嘆的是，我的努力付諸東流，他們也浪費了寶貴的青春。

基於上述的教學挫折，迫使我重新省思「有教無類」的意涵。毫無疑義，我贊同施教的對象，不能有貧富貴賤之別，這也是「有教無類」之美。在過去半個世紀，台灣因實施國民義務教育，使得許多出身貧苦的小孩，靠努力習得了知識與技能；他們長大後有了機會改善家境，也創造了國家的經濟榮景。不幸的是，教育普及雖成全了有教無類，但也讓整個教育體系產生了疲累。說穿了，不少系所之學習成效已達瓶頸；許多立意良善的政策推動，也好像失靈。以績效掛帥的評估制度，雖鞭策老師們更加努力，但也使其迷失在獎項之競逐，致使教育走味。

退休長輩們的打拚，雖為台灣掙到更美好的明天，但刻苦耐勞學風之快速流逝，實是始料未及。即便請到國際知名的企業家來補救，想藉其成功經驗，鼓勵同學為生存而跑，但一周後的期末考表現，或一個月來的研究進展，似仍未見振衰起敝之象。在網路發達和自由民主的時代，「有教無類」竟換來「有股無力」，實在有點諷刺。

孔子早在兩千五百年前，就曾以「朽木不可雕也，糞土之牆不可杇也。」來負評宰予，顯示他也曾被學生的散漫態度，氣到不行。無獨有偶，孔子正是「有教無類」的倡議者！或許他大部分的弟子都積極向學，使得他願意推動教育普及，至死不渝。個人以為：受教者之學習動機，才是落實「有教無類」的發動機；倘若怠學，再好的制度也無解！

在教育普及的台灣，我接受高等教育已成為補救教育的殘酷事實。然而，我不能接受高教淪為藥石罔效之教育沉痾，且僅止鋸箭療傷，任憑惡化。如此一來，我們會因自省力與研發力之匱乏，成為知識經濟之殖民地。

因此，個人在此誠懇呼籲同學：莫以志趣未明，作為怠學藉口；若期志趣要明，就得自勉下課前，一定要有所收穫。至於老師們，我只能說：不要像我一直憂國憂民，讓心情好些！

（作者為台大教授、出版中心主任）