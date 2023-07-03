打炒房 開發熱區要更留心

「平均地權條例」子法於一日上路，實施重點在於私法人買受住宅許可制、限制預售屋和新建成屋換約轉售及檢舉獎金制度等規範。這些新子法的實施展現政府打炒房的決心，對於預售屋市場的炒作現象應有一定的抑制效果，然而對於平抑房價上漲的效果則須持續觀察。而近幾年房市熱絡，不僅預售屋市場的投機炒作歪風亦時有所見，連帶的新成屋市場亦成為炒作標的，尤其是各地區之重大建設開發地區的房市短期炒作頻繁，導致價格快速上漲亦不少見。

以近幾年房價漲幅為六都之冠的台南市為例，筆者研究近十年實價登錄之住宅成屋交易價格發現，蛋白區如安南區與南區的房價漲幅較大，而有南科加持的善化區與綠能科學城所在的歸仁區漲幅亦大。進一步分析兩年內重複交易（短期重複交易）與兩年以上重複交易的房價變動情形，經過物價指數平減後，短期重複交易的房價年變動率則超過廿％，而兩年以上重複交易的房價年變動率則低於五％。短期重複交易樣本數以二○一六年之前較多，其次為二○二○年之後。顯示二○一六年實施的房地合一所得稅，初期對於台南房市的短期炒作有一定抑制效果；但在二○二○年之後，其效果則被房市景氣熱絡所稀釋。

再者，對於台積電在南科擴大設廠而炒熱周圍地區房市的議題，筆者研究發現，台積電於二○一八年動工設置晶圓十八廠後，周圍地區房價逐年上升，善化區房價上漲率則明顯高於新市與安定區。而短期重複交易之炒作效應對房價上漲有近一成的加乘效果，且高於台積電投資設廠所帶動的產業投資效應。此結果顯示台積電在南科投資設廠帶來的產業投資效應，以及吸引投資客進場炒作房地產，均使得房價上漲；而投資客炒作助長房價上漲效果，甚至大於產業投資效應帶動房價上漲的效果。

隨著「護國神山」台積電近幾年在全台各科學園區擴大投資設廠，這種隨台積電投資設廠而投機炒作房市的風氣，也逐漸蔓延到中科、南科與高雄園區周圍地區。因此政府致力打炒房，應對各科學園區以及重大建設開發地區的房地市場炒作現象更加留心，嚴加查核其交易情形與資金流向，並利用新制房地合一所得稅對短期炒作所得課以重稅，以遏止炒作歪風。