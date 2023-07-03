重啟服貿 不會更優惠了

一提起已經夭折多年的兩岸服貿協議，不少人都會一肚子火，且正反意見往往還言之有理。而當年主談的部會，在目前執政黨反對兩岸服貿及大陸武嚇的氛圍下，也只能默默無語。

一九九五年一月生效的世界貿易組織（ＷＴＯ）服務貿易總協定（ＧＡＴＳ），經濟部貿易局網站稱其係國際間第一個針對服務貿易的多邊貿易協定，涵蓋所有服務業別，旨在追求建立可信任之服務貿易規則。兩岸同為該協定的會員，兩岸服貿協議即係以ＧＡＴＳ及其承諾表為基礎，所談判出來的內容。

ＧＡＴＳ是ＷＴＯ所有會員都必須遵循的多邊協定，大陸及台灣在加入ＷＴＯ之前，已經依照協定的規定，提出開放服務業別與特定承諾表，及最惠國待遇豁免表。其內容包括四種型態：一、跨國提供服務，二、國外消費，三、商業據點呈現，四、自然人呈現；以及對於所有行業與特定行業，在此四種貿易型態的市場開放之限制條件與國民待遇之限制條件。

服務貿易也是一個國家整體貿易的一部分，有些國家在貨物貿易有逆差，但在服務貿易有順差，相抵後反而順差，因此幣值穩定。我國對日本每年都有大額貿易逆差，原因之一為台人大量赴日觀光，民國一○八年全年近五百萬人次，而日人來台觀光僅每年百餘萬人次，造成台人在日本的服務業消費總金額，遠大於日人在台的服務業消費總金額，可謂我國在觀光服務業，對日本存有大額逆差。

就開放業別方面，以人體健康服務業為例，過去曾有台灣醫師星期假日搭機赴大陸指導大陸醫師行醫，收入豐厚，也是服務貿易的一種。比較我國在ＧＡＴＳ的開放服務業承諾表在此方面的敘述，兩岸服貿協議在此方面之敘述，除了文字較明確外，實質上並無太大差別：允許大陸服務提供者在台灣以合資形式，捐助設立非營利的醫療財團法人醫院，提供醫院服務。此外，未持有台灣方面身分證明文件的自然人擔任董事會董事，合計不得超過全體董事的三分之一；全體董事三分之一以上必須具有台灣醫事人員資格。

再以旅行社及旅遊服務業為例，我方在ＧＡＴＳ的開放服務業承諾裡，在商業據點呈現方面係無限制。而在兩岸服貿協議方面，則是允許大陸服務提供者在台灣以獨資、合資、合夥及設立分公司等形式設立商業據點，提供旅行社及旅遊服務。大陸服務提供者在台灣設立的商業據點總計以三家為限，經營範圍限居住於台灣的自然人在台灣的旅遊活動。兩相比較，可知我方並未對大陸履行我方在ＧＡＴＳ之開放承諾，而在兩岸服貿協議也僅開放其中之一部分，且限制其經營範圍。

ＧＡＴＳ服務業最惠國待遇之豁免表方面，我國列舉之項目，例如外國自然人及法人在互惠基礎上，准許租賃或購買台灣土地做為辦公室、住所。因此，如果外國未准許我國自然人及法人在該國租賃或購買土地做為辦公室、住所，我國對其亦將採取相對不准許之措施。兩岸服貿協議在此方面，我方未進一步開放。

兩岸走到今日劍拔弩張的氛圍，已非當年談判協議時之關係；可以確定的是，兩岸服貿協議已經回不去了，即使重啟談判，也不會有更優惠我方的結果。