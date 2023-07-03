電力供需報告應更透明

經濟部能源局日前公布「一一一年度全國電力資源供需報告」，揭露未來七年電力供應狀況預測。很多的投資會參考該報告，因此受到相當大的關注。

全國電力資源供需預測是由能源局的智庫，利用來自政府單位（包括台電）的有關資料，在經濟部召開之電力供需會議，討論未來用電需求及發電機組排程，估算出備用容量率未來值。這些資料包括經濟、氣溫、人口、節電成效、半導體產業及重大投資用電需求、車輛電動化目標、民營電廠採購進度、再生能源規畫目標、需量反應負載管理措施成效、夏月尖峰機組出力資料、備用供電容量執行等。因為所討論的議題涵蓋許多不確定性，因此公布的資料常受到許多專家的質疑。

過去六年（一○六年到一一一年）的全國電力備用容量率預測與實績比較結果顯示，供給面預估偏樂觀，每年對未來年度備用容量率預估平均約高估二點六八七五％。一一○年的報告預測一一一年新增光電三五五萬瓩，實績是二○二萬瓩。要達成備用容量率預估目標值，新能源及燃料供應期程必須趕得上。今年報告所列一一五至一一八年新增五百萬瓩燃氣機組，廠址、環評規畫未做明確說明，將影響一一五年以後的備用容量率預估準確性。

若寬列高估未來備用容量率預測，在即時備轉率低的情況下，就必須有可靠的短期電力調度因應措施。若這種情況發生多了，再加上機電事故造成的供電中斷，就會降低人民對官方供電備用率預估的信賴感，強化缺電的觀感。

適足的電源與強韌的電網，是供電可靠度的基礎，除發輸配電設施擴充期程可能延宕之外，台灣存在一些「備而不用」的政治風險機組。美國將備用容量計算分成「預期備用容量—包括興建中或已批准發電計畫」、「展望備用容量—包括已申請但計畫尚未獲准之發電計畫」，另外訂定「參考備用容量」以供檢討比較。考慮上述情況，美國及歐洲電業以機率統計方式分析缺電量，來檢討未來電力供需。

是否缺電是機率問題，缺電與否的攻防論證上，為驗證各界意見的可信度，建議最好能說明在何種情境假設下的缺電機率、缺電量和缺電時間，並說出基於台灣整體供電安全、經濟及環境考量下，什麼樣的可靠度標準是可接受的。

在擴大再生能源使用的努力上，先進國家會分基載及維持動態穩定的彈性供電資源類別，詳列供給面及需求面的預估備用資源，有足夠彈性資源才可降低再生能源變動及偶發機電事故對即時電力系統運轉的影響。

極端天氣帶來的供電風險正在增加，美國聯邦電力可靠度委員會最近完成一項法規，要求電力公司和電網公司更新可靠性標準，要求電力公司和電網公司對極端天氣事件的風險進行詳細評估，這些都是電力供需分析須考量的範圍。

未來的電力資源供需報告應該更透明，增加利益關係者的參與，並包括機電基礎設施供需說明，而非只是電源的部分。建議仿效英國國家電網為實現二○五○年淨零排放，在未來能源情境報告中所採用之方法。他們認為利益關係者的參與，是確保所建立的情境是往能源未來可信且可靠的途徑。