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跳脫兩岸 大戰略格局 思辨服貿利弊

聯合報／ 李斯民／前外領人員（新北市）
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兩岸是否應重啟服貿協議已成為各政黨總統攻防重要議題。任何雙或多邊經貿協議都利弊兼具，應以超越兩岸之大戰略格局思維進行思辨。

美歐日等大國在對中經貿策略上已避談「脫鉤」轉而強調「去風險」，美國在台協會亦支持兩岸交流對話。「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）上月全面生效，包括中國大陸在內十五個亞太國家將實施相互關稅減讓，對我國形成重大挑戰。目前兩岸經貿有下滑趨勢，藉由服貿協議等互惠互利議題重啟交流合作，以服貿帶動兩岸經貿成長並有助兩岸長遠和平發展，此其時也。

政府於二○一○年與中國大陸簽署ECFA，成效良好，累計節省逾九十億美元關稅，我並享順差。藍綠曾為此較勁，近則多表肯定，綠營並盼對岸不要中止。但ECFA僅為架構協議，後續服貿協議及貨貿協議效果預期將更顯著。

反對「服貿協議」主要有二大顧慮，一是被鎖入中國大陸市場，另為開放大陸勞工致搶台人飯碗。對於前者，我國自須持續提升國際競爭力，並努力與主要貿易夥伴洽簽經貿協定及爭取加入RCEP或「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）等區域經濟整合機制，增強連結與韌性，以解對中國大陸市場依賴加深之困境。至於後者，實則服貿協議並未開放大陸勞工來台工作，只開放投資人和管理人員來台，只要我方在條件與數量上嚴格把關，當不至於有衍生之問題。

另為化解有關我方被鎖入中國大陸市場等疑慮，呼籲陸方應從中華民族整體長遠利益著眼，展現誠意與格局，助台加入RCEP，對於台加入CPTPP等機制至少不反對或阻撓，以利「服貿協議」成案，增進兩岸互信。

台灣進而可運用與美中均有特殊關係之角色，在美中間扮演關鍵平衡者，催化或引導美中良性戰略競爭，避免相關各方因惡性戰略競爭引爆大戰。台灣有機會讓一盤零和遊戲的死棋走向各方皆贏的活棋，端視各方智慧與勇氣。

服貿

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