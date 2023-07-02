理性論述打選戰 藍應帶頭

無視於外在環境的快速變遷、與台灣處境的危險，二○二四年總統選戰迄今仍流於各說各話與謠言炒作，媒體附和的淺碟式競選格局，既無意義，更缺理性，對於重大政策的全民共識，問題的解決方案，仍付之闕如。人民何其無辜，身處這樣無為的政治環境，望治心切而不可得。

多年來，為了反核、反服貿、台獨等影響台灣至鉅的議題，耗費了數不清的社會資源，於今不但無解，還要考慮重啟核能與服貿，真是情何以堪。為避免再浪費三十年的光陰與金錢，各黨何不利用此次大選，說個清楚、辯個明白，讓民智已開的台灣人民，好好思考台灣未來的正確道路。這種追求理性論述的選戰模式，需要有責任感、有使命感的政黨主動開啟，不能再和稀泥了。

當前台灣社會的對立嚴重惡化，雖說民主，但理性討論的空間已等於零，這是全民的恥辱。作為帶領國家發展的政治團體，國民黨應該負起責任，以認真的態度，就兩岸關係、能源、服貿等重大議題，舉辦跨領域、跨世代、跨黨派的專家辯論或研討會，訴諸理性探討，帶動台灣正向討論的政治風氣。

治理台灣超過半世紀，國民黨對自己在經濟、電子工業、能源、健保、國防、教育等政策的推動成績，理應有自信。國民黨須勇於為台灣提出長治久安的主張，引領國家走向，而不是隨民意逐流；應透過理性辯論，取代淺碟式選戰。依論政結果，該堅持之處，勇往直前；該修改的政策，就從善如流，以台灣最大福祉為依歸，冷靜客觀地追求歷史正確的一方。