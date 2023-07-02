名家縱論／抗地緣政治 「李強經濟學」能成功？

日前在天津舉行的夏季達沃斯論壇，中國國務院總理李強發表演講，再次提出他上任時設定的全年經濟百分之五增長目標，同時也強調自由貿易、分工合作對社會生產力發展的重要，也提到多邊主義、團結合作是應對全球性挑戰的必然選擇，指出「有沒有風險應由行業自行判斷，不該由政府主導」。

在美國持續加大遏制中國的科技與貿易發展之際，地緣政治已成為影響全球化與世界經濟的重要因素，供應鏈韌性、經濟脫鉤、去風險化，驟然成為耳熟能詳卻語意不清的詞彙。美國最近打算對中國大陸出售人工智慧AI晶片實施新的限制，更進一步限制西方企業在關鍵供應鏈上與中國的連結。對此，李強在論壇中也批評「降依賴」、「降風險」的說法，認為這是把經貿問題政治化、意識形態化、地緣政治化。

世界銀行最新一期《中國經濟簡報》，仍預估中國今年的GDP能增長百分之五點六，但也提醒中國經濟復甦勢頭仍面臨下行風險，出口仍受全球增長乏力的影響。

今年初花旗集團針對中國經濟的分析報告中認為，「李強經濟學」的三支箭：發展民營經濟、開放招商引資、促進產業升級，將為五年任期建立良好的開端，不難看出各界對李強經濟學的期待。

李強在擔任上海市長期間，就被認為具有「民企基因」，全力引進特斯拉設廠上海，擔任總理後更直接在記者會上，發言緩和中國大陸民營企業對「國進民退」的憂慮。因此在達沃斯論壇，看到親商、重民企的李強向世界發出反對貿易脫鉤、維護全球供應鏈安全的信號，也不讓人意外。

在達沃斯論壇前的德法行中，李強與德國總理蕭茲及九名部長一同會面時，蕭茲即強調「德國拒絕一切形式的脫鈎」，不過，蕭茲也指出「德國主張『去風險化』而非『去中國化』」；「去風險化」也成為這兩天歐盟峰會的對華政策用語，亦即歐盟將支持繼續保持同中國的經貿關系，同時減少歐洲對中國的的經濟依賴。

此外，北京最近也連續針對國際民間社會、知名企業與企業家，提出訴求重視投資中國大陸並扮演「負責任利益攸關方」。從習近平與比爾蓋茲的會面、大型國際企業負責人陸續訪華、夏季達沃斯會議舉辦、到駐美大使謝鋒在美出席企業早餐會演講，期許美國工商界做中美關係的「負責任利益攸關方」，以理性務實的實際行動，維護市場經濟與自由貿易，推動中美關係止跌回穩。

拜登政府遏制中國科技發展的競爭戰略，在關鍵科技、關鍵產業、關鍵礦產、關鍵供應鏈層面，設下嚴密管制與制裁。但是這些都開始影響與中國雙邊貿易，特別是歐洲國家對此漸表不滿，影響美國與西方企業在中國大陸市場的競爭與收益，擔憂永久失去世界數一數二市場的龐大商機。

大國對抗下的地緣政治，正改變全球貿易與科技發展的秩序觀，國家與企業都在因應與調適。李強經濟學高舉多邊主義與自由貿易，反對經濟脫鉤與去風險化，就是希望能抗拒地緣政治、擺脫以美國為首施加全球各國的貿易障礙，讓經濟發展回歸經濟。

耐人尋味的是，台灣最近服貿與貨貿議題重回檯面，儘管兩岸貿易可謂是台灣的生命線，有些人卻因為選舉與意識形態，再次勾引出太陽花的反中情緒。台灣已不在包含東協與中國大陸的RCEP框架內，同時中國大陸加入CPTPP也正加速進行中，我們真要與中國大陸的市場和供應鏈切割，讓自己成為「斷鏈」的一環！

（作者為前國安會副秘書長、文化大學社科院講座教授）