星期透視／金、侯互補 重製勝利方程式

自年初二○二四總統大選正式起跑，遲至五月中旬，侯友宜在千呼萬喚的聲浪中，終獲得國民黨的徵召。豈料並未見「提名行情」的起手式，反在一波波事件的挑戰每況愈下，至日前甚陷入只剩百分之十七的困境。「侯侯做代誌」似乎反成為調侃其個人形象，以及競選團隊危機處理效能的酸語。

近期各方民調，侯友宜都身陷「老三魔咒」。根據中廣與蓋洛普公司的民調，相對於其他政黨認同傾向民眾，分別有百分之八十九點六八和百分之七十八點三一支持自己認同政黨的參選人，政黨支持傾向國民黨的民眾，卻只有百分之六十一點四二支持侯友宜，此顯示黨內亦存在不少危機。

為了挽救頹勢，侯友宜力邀金溥聰加入團隊，冀借重以犀利聞名的「金小刀」，反轉那種衝不了，跑不快的無力感，產生根本性的變化！消息一出，熟悉金溥聰一貫作風的人，都相當清楚他絕對是可敬的對手！未來選情局勢或可有樂觀的期待！不少民眾也認為此將對侯選情有極大幫助，引發一波熱議。

總統選擇是民主的重要指標，決策稍有延遲或差錯，便難登民意頂峰，隨時可能翻盤。想想在二○○八及二○一二年兩場總統大選中，即便是為當時氣勢如虹民之所向的馬英九總統操盤，金溥聰能運籌帷幄大展身手，贏得勝利，得到全面授權乃是重要關鍵！

雖然主客觀條件今非昔比，然據個人所知，金溥聰願意接受重出江湖的邀請，除了承繼父親金鑅先生愛國之志，對國民黨和中華民國有強烈的使命感之外，其本人和侯友宜理念一致，性格本質互補、默契十足，合作共事能產生極佳的化學效應，順利解決難題。短短幾日來，在侯友宜的充分授權下，已明快地處理了內部許多相當複雜的問題，逐漸形成具高度共識的團隊。相信不久之後，爾今超乎想像的頹勢，必有所改觀，可拭日以待！

台灣民主政治日漸成熟，尤其是年輕族群對國家社會充滿期待，民眾早已對執政黨公器私用、貪婪無厭的離譜作為，相當失望。而某種程度，這也促成了柯文哲語出驚人和直白批判的言論，能產生「大快人心」的共鳴作用，擄獲許多民眾，尤其是年輕人青睞的重要因素！

想為人民謀福祉的團隊，不僅要延攬各界優秀人才，網羅各方有志之士，更需要有一位經驗豐富的CEO統一發號施令，重製勝利方程式，眾志成城必成大局！目前看來，侯友宜要勝出並非勢不可為，若能針對許多爭議的問題，如：廢除NCC、恢復特偵組、兵役問題等；以及攸關人民福祉的政策，如：最低工資、能源政策等等，研擬謀求利害關係族群福祉的政見，應該可以重拾人心，獲得肯定與支持。

不論愛深責切或各自盤算，甚似出現「換侯」的雜音。對國民黨而言，沒有失敗的任何空間。金小刀復出，責任重大！然情勢嚴峻，團結是唯一選項，莫再出現多頭馬車，爭先恐後、分裂內耗，即使是大羅神仙降臨，恐怕也莫可奈何啊！（作者為台北市立大學特聘教授、前體委會主委）