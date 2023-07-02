侯拚逆轉 要感恩自省

侯友宜以自己的勇敢自豪，在某些競選場合中，他會強調自己過去在一些驚險的環境中不懼怕子彈的勇敢。的確，成功沒有偶然，侯友宜能夠在自己的專業領域出類拔萃絕非運氣，一定是靠實力！而以努力跟勇敢自豪本來也沒什麼問題，但是如果少了感恩的心，自豪變質成為驕傲，那麼侯友宜就會反受其害。

可以看得出來，目前侯友宜所遭遇的困境，就是他過去在民意高、大順風時所種下的因，他沒有同理藍軍同志在努力對抗民進黨，沒有伸出援手，或許他對四大公投有不同的看法，這可以討論，但是的確對同志過於冷漠，這是他的高傲缺乏同理心。

這段時間許多人在見縫插針他過去如何惡待韓國瑜，韓國瑜參選總統當時讓民進黨撿到槍，郭台銘也說過韓選總統會「三殺」，還真的應驗！侯友宜或許有不同看法，所以當時沒有積極挺韓，但是過度放大、操縱侯韓恩怨也相當病態，只是為了特定目的還有小我的冤仇。

可是命運相當奇妙，當時韓國瑜需要侯友宜，侯友宜沒有伸出援手，現在卻換成侯需要韓，韓國瑜願意拋棄小我的私人恩怨，侯友宜需要有感恩的心，侯必須自省，才能脫胎換骨！侯不只是需要對韓國瑜感恩，而是需要為他的整個人生感恩。

因為只有感恩才能夠看得清楚自己，知道自己哪些地方不足需要幫忙，看清楚自己才能進一步看清楚大局，尋求逆轉勝！能力有限沒關係，或許侯不是一個亮眼的總統候選人，但是如果他有總統的格局，選民還是會給他機會。

什麼是格局？漢王劉邦是一個打仗二三流的領袖，他憑什麼擊敗打仗超一流的西楚霸王項羽？就是因為他看清楚自己的限制，能夠務實的去尋找人才來幫助他；項羽故步自封，劉邦靠一流的團隊取勝。當侯友宜看得清楚自己，就能夠務實的尋求幫助，才有逆轉勝的可能。

侯友宜不要再強調自己不怕子彈了！侯的確勇敢，也很努力，但是不要忘了上天的庇佑。人是很脆弱的，隨時都可以死，侯的努力跟勇敢如果沒有上天的憐憫跟庇佑也不會有今天。學習對生命感恩，大家才會親近侯，冤仇才可能化解，侯友宜才有可能急起直追！