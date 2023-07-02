行政院日前通過教育平權三加一方案，將減輕學雜費負擔，對私大學生及家長是好消息。但建議應同時思考高等教育的資源統籌跟分配，以及大學及技職教育比例的結構性問題。

造成私立大學學生負擔大幅增加延續到今天的原因，筆者認為是卅年前教育部開始廣增大學的政策，短時間內許多專科學校都升格了，大專院校數量卅年內居然增加六倍之多，大考錄取率從原來的三成多，增加到八成以上，甚至最低錄取分數低至個位數，這些學生都適合念大學嗎？

私立大學數量及學生人數激增，而經費補助有限，造成對私立大學的補助銳減；於是各校只能調高學雜費，動輒引起私大學生抗議。雖然教育部透過各種評比，彈性調整補助私立大學，也曾約定學雜費上漲幅度以上年度的ＣＰＩ指數為限，仍無法解決問題。

此次補貼，對學生與家長而言不無小補樂見其成，也將鼓勵更多學生進入大學。但勢必面臨另一個問題：這樣的教育體系真的符合學生需要？能滿足台灣未來的發展趨勢？

誠如許多工商界大老及產業界的反映，台灣大學生比例太高，具有專業技能的技術人員卻嚴重不足；大學生滿街都是、畢業即失業、無一技之長，已是民眾普遍的印象。

一○二學年報考大學學測人數，已超過四技二專的統測；從一百學年度到一一○學年度，因少子化影響，高中生人數減少約七萬人，而高職人數竟然減少了十八萬五千多人。如果以人頭方式補助私大學雜費，未來接受技職教育的學生，勢必將繼續遞減。

過去亦曾增加大學教育比例的德日，早就發現人才失衡問題，於是重新增加並強化技職教育。他們發現大學畢業生太多缺乏專業技術性人員，背離就業市場需求，且不符國家發展需要。

政府應適當的透過資源分配，調整人才培養的比例結構，協助私大轉換跑道，提供多元化的退場轉型機制，而不是任由學校財務惡化，草草收場。同時更能協助學生，找到真正適合自己的學習機會，完善教育的目的。