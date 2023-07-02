高教平權 錢花在刀口？

行政院日昨通過教育平權「一加三」方案，減免私立大專院校學生學雜費每人每年三點五萬；搭配經濟弱勢學生加碼減免學雜費二點五萬、高中職免學費及放寬就學貸款申貸門檻與利息，總經費約新台幣二二○億。之後公立與私立大學的學費差距，每學期已減少到新台幣六千五百元，公立大學每學期學費平均約兩萬五，私立大學只要三萬二，私立大學學生即將享受「準國立大學」的學費待遇。

值得注意的是，對於上述「德政」提出看法的專家學者們，有許多是私立大學的校長與高層；專家們並非反對政府體恤家長辛苦，大家憂慮的是「公帑沒有花在刀口上」，且有使大學辦學平庸化、弱化高等教育市場及退場機制之虞。

依目前教育部發放給各校補助款的規模：台大每年約廿億，私立大學約一億；若換個思路，將上述兩百億補助十間辦學績效良好、頗具口碑的私立大學，「拿補助台大的錢」來培養十間有發展潛力的私立大學，是否能讓我們的大學生更具備競爭力？值得研究討論。

類似的邏輯思考也常發生在各大學的獎學金發放方式。若學校編列兩百萬國際交流經費，究竟是發放給兩位經過競爭、雀屏中選的菁英學生，代表學校到歐美大學擔任交換生一年作深度學習，每人學費加生活費一百萬台幣；還是雨露均霑，將兩百萬發給廿個學生，利用寒暑假到國外遊學一周，體驗異國風情？何者更能發揮國際交流的學習效果？也值得悉心研究。

事實上，校長們認為對建立大學市場機制有幫助的「開放學雜費調整機制」，反而在來台就讀的大陸學生身上得以落實。依據民國一○四年公布的「大陸地區人民來台就讀專科以上學校辦法」第十四條規定，大陸地區學生之學雜費收費基準，由就讀學校依教學成本訂定，學雜費收費基準之下限，由教育部參考國內同級私立學校前一學年度收費及當學年度學雜費調幅定之。申言之，陸生來台學費，比照外國學生，國立大學收費比照私立大學；就讀私立大學的收費不可低於本國學生。如果大學學術聲譽高，要收更高，教育部也不會干涉。

對陸生來說，即使有「三限六不」的重重限制，來台就讀大學，無論是將來返回大陸就業創業或是轉赴歐美留學深造，就讀過台灣學校的「品牌效應」，已成為陸生將來應付「內卷」的另類籌碼。二○二三年，大陸研究所報名人數預計將超過五二○萬人，在一千多萬大學畢業生中，錄取者僅有一三○萬人。此外，由於中美關係惡化，目前陸生赴美留學獲得簽證及入學許可的機會已大為降低。由於台灣大學教師多是海歸博士，且具備台灣學歷對留學申請又較為有利，陸生選擇來台灣讀大學或研究所，不失為不錯的選擇，是某種程度彎道超車的捷徑，但仍必須台灣願意恢復到疫情前的開放狀態。