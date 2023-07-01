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美軍售框定規格 把台灣當棋子？

聯合報／ 張延廷／前空軍中將副司令、清華大學榮譽講座教授（台北市）
拜登上任後第十度批准對台軍售，此次是為補足CM34輪型裝甲車彈藥需求。CM34的鏈砲與美軍A-10攻擊機機砲使用同款彈藥，可對裝甲車造成巨大傷害（圖）。圖／美空軍檔案照
拜登上任後第十度批准對台軍售，此次是為補足CM34輪型裝甲車彈藥需求。CM34的鏈砲與美軍A-10攻擊機機砲使用同款彈藥，可對裝甲車造成巨大傷害（圖）。圖／美空軍檔案照

美國宣布新一波對台軍售，總額約新台幣一三八億元，這是拜登上台後第十度對台軍售，卻將重點置於一般通用規格的卅公釐口徑、明顯有意統一東北亞盟國的陸地戰甲車彈藥，為美國後續部署在台的彈藥儲備建立標準。

此次軍售重點為「卅公釐機砲彈藥」及「輪式車輛備用零件」，乃基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續提供防衛性武器，透過支持中華民國持續軍隊現代化和維持可靠的防衛戰力，表面是推動美國外交政策與國安目標，亦有助提高台海周邊安全，實則為壟斷武器口徑市場，並主導未來研發方向。我國與其想再創造自主化的彈藥規格，不如趁此要求美國技術轉移，藉以厚植自我生產的能量，不要被牽著鼻子走。

現代科技和軍備技術複雜，尤其當前「反介入／區域拒止」戰略與戰術，更是帶動美國軍工科技發展的重要因素，因此，駐防印太的美軍和盟國在共通口徑彈藥的整合，更能讓美軍駕馭甚至控制盟國的後勤補給需求。易言之，美軍企圖建構武器彈藥規格的統一性，來加重盟國對美國的軍事依賴，表面上有助於美軍在戰術層次與盟國建立互信，但在戰略層次卻得完全聽命於美軍。

例如，美軍為能快速與日本自衛隊統合運用規格一致的彈藥，便積極在日本設置前線軍品彈藥庫房，除陸軍各種口徑彈藥，還包括機載和船艦用飛彈、砲彈。尤其近年在日本和南韓的各項演習，多半可察覺美軍這種全球部署新模式；而且近來美台軍事合作漸趨頻繁，就算暫時不派戰鬥部隊駐台，但可立即調撥彈藥援台，這也是美國主動出售卅公釐彈藥予我國的真正考量。

另者，軍事同盟的本意原是雙方平等互利，但在武器彈藥規格一致化後，這種關係便變成美國對盟國由經濟到政治的主宰地位；另一方面，也只能任由美國從旁掌控各國軍事工業發展，使各盟國成為美國在遠東的「輔助武力」，進而分擔美國在印太常態駐軍的任務壓力與經費負擔，使各盟國無論有無美軍駐防，都直接成為美國在印太地區的另一支武裝力量，美國坐收廣大政軍利益。

目前世界戰略朝向多極化強權競逐的格局，非傳統安全範疇中的任務增多，美國雖已改變傳統的重歐輕亞布局，但美國優越至上的觀念仍根深蒂固，仍圖掌握未來世局走向。唯目前中國大陸經濟崛起，中共軍事現代化亦逐漸影響美國的全球戰略，也連帶牽動保守勢力的危機感，這些錯綜複雜的因素，直接促成美國與各盟國軍事合作的轉型，美國加大力道支配盟國軍備，以群體力量為美國作嫁，繼續維持美國霸權，其武器彈藥規格的統一，就是透過依賴性來強化美國的主導性。

我國在獲得美製標準規格戰甲車砲彈後，再來就是建立海、空的通用彈藥儲備，甚至可供前來馳援的日、韓、澳部隊使用，藉此增加對中共的嚇阻；然而我國也必須要有政治上相等的對待，美國在這方面卻甚少著墨，難道目前只是把台灣當成一顆棋子乎？

美國 美軍 國軍

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拜登第10度對台軍售 國台辦警告美國勿「越走越遠」

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