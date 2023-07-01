區域發展不均 窮人仍輸起跑點

賴清德日前表示，經濟有成長，稅收有增加，經濟成長的果實要落實於社會的公平正義；要為年輕人減壓，讓年輕人沒有後顧之憂，提出縮短公私立大學學雜費的差距政策。恐將為德不卒。

民進黨政府補助私校大專生學費，並無法解決台灣貧富差距影響階級流動的沉痾。不敢勇於解決縮短國人所得差距，區域不能均衡發展，貧富不均不能徹底改善；只在選舉前釋放片面利多，窮人還是輸在起跑點。

社會公平正義要落實，根本解決之道在平衡區域發展，縮短城鄉及貧富差距。台灣人口過度聚焦都會，政府機關、名校、大公司行號、及大醫療院所多數聚集六都；對身處偏遠或落後地區的朋友，何有社會公平正義可言？

是以，行政區域重新劃分，縮短城鄉差距，國家資源重分配，各縣市均能享受如大台北般的生活機能便利，年輕人也就不再往北漂；此為落實社會公平正義之首要，實勝過學費的補助。

城鄉區域均衡發展喊了幾十年，歷經幾次政黨輪替仍是原地踏步，各政黨均不敢勇於面對。北中南東與離島區域資源要均衡分配，貧富不均問題要解決，皆需政府魄力與決心。蔡總統於連任當選演說指出區域須持續均衡發展，貧富差距也須持續改善，七年多來兌現多少？

民進黨與其選前短視東補西貼綁票，不如高喊「均衡區域發展，縮短城鄉差距」，提出行政區域如何重劃分？國家資源如何有效分配？各區如何均衡發展？貧富差距如何縮小？則選票不請自來！