有錢大撒幣 沒錢維護教育品質

民進黨執政沉睡了七年餘，無心治國，社會秩序荒腔走板，如性騷、貪汙詐欺、論文抄襲、農產品滯銷或遭禁、斷交國前仆後繼…，罄竹難書，現在要選舉，又昧著良心大撒錢，無顧財政紀律分配，讓教育品質每況愈下。

筆者常到校園訪視，校園廁所門板故障、水龍頭漏水、遊戲器材拉著黃色帶子禁止學生進入；操場跑道放置三角錐，以免學生受傷…，但這些場域都是孩子非去不可之處，應該壞了即修，怎可便宜行事？其中牽涉到經費預算，主政者難辭其咎；若有錢維護，誰會怠惰只貼個封條？若上位者注重教育品質，為何沒有考慮提高教學設備及維修費？

更令人氣憤的是，政府的錢不是用在刀口上，而是撒錢安撫人心，如農作物滯銷或災損，不思從源頭改善，而是炒短線補助，治國策略窮得只剩錢，當然會嚇跑網路通透的大學生；只得使出最後法寶，把兩百多億倒在私立大學生身上，每人平白現賺三萬五千元，誰說天下沒白吃的午餐？

羊毛出在羊身上，教育是要來滋養學生成才成器之養分，必定要有合理的財政分配。蔡政府為了繼續執政，就爽快切了一大塊給有／即將有選票的私大生，必然從每名學生身上釜底抽薪，時日一久就會產生貧血現象，難怪大學校長大聲疾呼：「不要讓辦學平庸化。」

政府堂而皇之大撒幣買票，效果顯而易見；雖明知不合理，但牽涉到個人利益，誰敢持反對意見？若在野黨也表示跟進，大家都沒有節制，那國家財政紀律將蕩然無存！