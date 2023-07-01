世界新聞媒體年會／因應假訊息 回歸閱聽眾素養

本屆世界新聞年會「AI崛起與假訊息」主題，讓我想到大學上市調課，老師曾以「Garbage in, Garbage out（垃圾進，垃圾出）」，提醒用不好或用不對數據的糟糕結果。如今四十年過去，「資訊開放社會」到處充斥造假消息，不禁懷疑閱聽者本身是否就有太多「垃圾」？

全球化與資訊化的世界雖「平」，社群平台卻讓人變「扁」，以致包容、理性退場，固執、偏見當道。更可怕的是，據年會學者研究，未來AI自動生成內容將占九成產出，後果會使「一切淹沒在噪音中」。當然，新聞從業者「守門員」角色這時格外重要，可是我們能指望今天遭各樣意識形態和商業利益染指的媒體嗎？

情況更嚴重的台灣，釜底抽薪之計還是要回歸閱聽眾自身素養的問題。但學校的「媒體識讀」課程只怕是治標，唯有像法國從小學推動哲學教育，培養學生思辨與邏輯能力，方可找回人的「主體能動性」。否則，識者所稱「欠缺哲學教育可謂現代文明的第八罪狀」，絕非危言聳聽，正如網路上什麼都有，就是找不到「自己」和「想法」。

「後真相」時代中，反智社會已養出民粹主義這頭大怪獸，我們憑什麼期待只在乎選舉而非下一代福祉的政治人物，可以好好清除膚淺、謬誤、虛假甚至仇恨的「垃圾」？這「雞生蛋、蛋生雞」的難題，最終解答還是在於有多少人能自覺汙穢吧！