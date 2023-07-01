勞退金砍半 能當政績？

民進黨啟動總統選戰後，總統參選人賴清德開始積極經營網路媒體。六月廿九日，賴清德在官方YouTube頻道發布影片，講述自己因為母親勞保年資沒辦法累計，當上立委後偕同時任勞委會主委陳菊推動修法，讓勞工可以領得到退休金。

然而，在民進黨與賴清德拿來當作「政績」的「勞工退休金條例」，也就是俗稱的勞退新制，卻是把勞工法定退休金砍半，來換取資方同意修法。

過去，在勞退舊制時，台灣勞工會無法領到退休金的原因，除了需在同一家事業單位累計年資達十年（六十歲）、十五年（五十五歲）甚至廿五年，才符合請領退休金要件；假使勞工轉換工作、被解雇或被迫離職，就無法累計年資；更重要的是台灣工廠公司存續年限，也常常不到勞工能請領退休金的年資。

因此，不可諱言，能夠累計年資的確是對勞工有利，但是，民進黨與賴清德總統參選人閉口不談的，是當年在修法的過程中民進黨政府選擇的作法，並不是在維持退休金計算方式的前提下讓勞工年資可以累計，而是用犧牲勞工一半以上的法定退休金，來換取資方提撥六％勞退，讓勞工能「確實領到」。

同時，賴清德沒說的是，當年修法的原因，還包括當時政府沒有能力處理眾多惡性關廠侵吞勞工退休的惡質雇主，讓當年許多勞工被突襲關廠求助無門，只得走上街頭抗爭求生存，在政府無力遏止雇主惡性關廠，無法保障勞工領到法定退休金的時代脈絡下，才提出用打折換領得到的修法，並大肆宣傳「能讓勞工領得到」，而完全忽略「勞工退休金砍半」。

依據主計總處最新統計，二○二一年勞工年薪中位數為五十點六萬，又，勞保老年給付請領的平均年資為廿九點四六年，若以年薪五十一萬和年資卅年試算，勞退舊制可領到一九一萬兩千五百元，勞退新制卻只能領到九十六萬三千九百元（以收益率五％估算），若選擇勞退月領，則每月只有三三四七元。

筆者身為青年勞工，面臨著低薪高房價的問題，近年又因通膨物價高漲，日常生活更顯艱困；同時，還得面臨勞保年金老年給付修惡的未來。台灣勞工退休金難以為繼的問題，必是我國將來勞工政策上的嚴重未爆彈。

如今，民進黨和賴清德總統參選人，不但不提改善低薪、改革勞保或提高勞退的政策，還把過去將勞工退休金砍半的修法當成「政績」來宣傳，到底是真心照顧勞工，還是只想要選票？應該是很清楚了。