勇敢拒絕性騷擾 職場之路走更好

近卅年職業生涯行走不同國家的職場及社交場合，我要見證：勇敢拒絕性騷擾，使我的路走得更好。雖不容易，但絕對值得事先用心思考並準備。這對自身安全或對職涯的發展，都能帶來非常正面的幫助。

我所實際經歷的是，無論在國內國外，可能是上司、同事、客戶、或所能接觸到的任何人，不分國籍、年齡、宗教信仰、婚姻狀態、是否有其他人在場‧‧‧，真有不少人會隱約或直接以言語或肢體接觸來試探或推進你對他逾矩的接受程度、作對象的可行性評估。

或因自尊心強、不願讓人忽視我的專業能力，也因心中總掛念著儀表、形象的重要性，特別當在國外時，對外國人如何看待評價台灣人與台灣女性更敏感。最根本的原因應該還是膽小、怕沾惹麻煩，怕可能引發更黑暗可怕的事。當感覺受到性騷時，我便會本能地立刻板起臉、認真、嚴肅、犀利、明確向對方表態：我不會接受、不是你可欺侮的對象，你必須馬上停止！

奇妙的是，事後我得到兩種截然不同的結果。我將其歸納為：有品的，只是一時鬼迷心竅失去理智者，他們竟會流露出感謝、欣賞我的態度。並且從此對我更敬重、禮遇有加甚至更認真與我共事、給我更多好機會。我猜他們可能慶幸我明智果斷地阻止了一場可能發生傷害虧損雙方的錯事、災難，因而肯定我吧。

反之，則是沒品的，習慣或樂於欺侮他人者，事後便會壞情緒、莫名其妙地開始霸凌我。但無所謂，在我心中這種人沒地位，我極度鄙視、不願繼續與他們共事。因為有此品格行為之人，出事是遲早的事，不宜為伍，能避多遠避多遠。

我曾聽聞，這種人對其所欺侮得逞的對象是輕視的。甚至有些事後竟會四處得意地傳播他的侵略戰績並醜化受害者。甚者更因自私的理由，如不想再見對方、不想繼續與對方共事，而封鎖、封殺對方。如此一來，受害者除了當下身心受害，於生活、職場、社交等方面的受害情形更讓人無法想像。

因此對於#MeToo的潮起，我非常心有戚戚焉，非常贊成應該如此清理、調整、教育我們所處的世界。

對於遭遇性騷的情境要事先有心理準備並擬好因應之道。於大庭廣眾之下的標準反應與大聲嚇斥大家應較知悉；而若於職場或社交場合的獨處情形，根據自身的實際經驗，我感覺最安全且務實的作法，是有感覺到異性在言語或肢體上發出曖昧的星星之火時，真得要立即板起臉、認真、嚴肅、犀利、明確拒絕，從根本澆熄撲滅對方一廂情願的激情與幻想。對方真的多會因此冷靜，有如自夢幻中被敲醒般。

若對方只是一時鬼迷心竅失去理智，此明確態度與具體行動便可能救了雙方、避開惡事，事後可能如我一樣反得到敬重與機會。或者縱使短暫間，工作或社交受到影響，另擇更健康的良木而棲也好。即或不然，保住當下的安全、幫自己貼起不可侵犯的標籤、得到自己內心對自己的肯定，無論如何總是生命中最基本重要的事。

所以，不用懼怕，大家站起來，將身心準備好，以勇敢的行動，當下制止或事後舉發，一起為未來建立起更明亮健康的職場與社交環境，保衛自己的安全、價值、人生願望！