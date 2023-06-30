餵藥案後 拾回堅實信任

「汐止幼兒園餵藥案」獲士檢簽結，而「板橋私幼餵藥案」送驗則未檢出有毒物反應（但尚未簽結），在我理解的檢察案件裡，汐止一案的偵結速度不可謂不快，要對檢察系統能快速偵結表達肯定。

回想新聞披露之際，還以為是眼花錯看中國幾年前的紅藍白幼兒園事件！疑似對幼兒「餵藥」（更惡劣還有稱餵毒），這在我認知的台灣幼兒園裡，絕對沒人有膽子會做出這檔事。幼兒園近年爆發人才荒眾所皆知，原因之一就是教保人員時常接到疑似虐童的投訴，在零體罰早已成為教育界定律的今日，要是動了小孩還留下瘀青或傷痕，這位人員恐怕就難待在幼教界了。扯上對幼兒餵不明來源藥物？恐怕是看完「絕命毒師」影集的後遺症了！

這份偵結報告能快速到來，至少有幾個功能。首先，幼兒家長可安心些，別輕易相信有幼兒園老師會向孩子下藥這種言論；其次，老師可安心些，這幾個月被戴著有色眼鏡看待的不安與無力感，我們都能體會；再次，孩子可安心些，老師在學校給的餐點，是可以大口大口吃的；又次，新北市教育局官員們可安心些，所轄幼兒園的親師生沒有胡作非為，孩子也平安，這是萬幸！復次，遭到懲處或懷疑的幼兒園，這幾個月肯定想破頭都不知道為何會遇到這種事？暫時可以壓驚寬心，被撤照的幼兒園也有了提申訴的底氣。最後，醫療院所曾開設方劑的人員，開出的處方終不致對孩子有不良後果或反應。

各方就此暫時可以得到喘息，也應從中獲得一些啟示甚至教訓。回想過去一段時間，我們曾否對前述任何一方的行為（或不曾有的行為）有過存疑？懷疑從何而來？我們又是否曾經相信？在信息快速傳遞的今日，在真實虛擬世界交雜的今日，遇上這樣的事件，該有哪些應對和判斷？沒有安全的社會，難以找到立身之處；沒有信任的社會，更難找到立足之地。

走過失去互信的一段時光，我們要如何拾回信任？會是碎裂後再次拼湊的信任，還是浴火重生後讓信任更為堅實？藉此事件有過反省後，應當不難做出選擇。