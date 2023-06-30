面對鴨霸NCC 在野黨團須硬起來

ＮＣＣ在主委陳耀祥強力主導下通過鏡電視上架及董監變更案，儘管立院在野黨及外界多所非議質疑，但陳耀祥依然擺出「一夫當關，萬夫莫敵」的強硬姿態，部會首長這般罔顧法治、目無法紀，在民主國家還真罕見，也令台灣民主法治蒙羞。

鏡電視自取得營運執照後，隨即爆發各式各樣爭議，幾已背離社會公器的精神，按理ＮＣＣ非但不應讓其上架，反應撤銷其營運許可。然而，ＮＣＣ卻無視各種亂象，一路護航放水，其中若說沒問題誰能信？尤其，鏡電視自設台至今，政治介入傳聞一直未斷，讓人合理懷疑鏡電視順利上架，ＮＣＣ是「奉行上意」。

陳耀祥因鏡電視案已被列為瀆職案被告，雖尚未定案，但目前已是刑案嫌犯，理應迴避與自己有關的案件審查，他非但未迴避，還主持鏡電視上架案並投票讓案件順利過關，這樣的結果豈能昭信國人？而這樣一個公信力幾已蕩然無存的新聞台，閱聽人對其報導或評論豈會有信任感？又豈有存在價值？

鏡電視在政治力介入的陰影下，已喪失媒體獨立超然的立場。鏡電視原始董事長裴偉一再對外夸言與政府高層的良好關係，甚至在股東會上表示「已請總統蔡英文、行政院長蘇貞昌施壓ＮＣＣ主委陳耀祥」，旋即引發政治風暴，乃改口說是「膨風」，為的是讓股東對設台有信心。但裴偉改口後，時任閣揆的蘇貞昌卻說：「第三人在外面要講什麼話，這不是總統、院長能夠去控制，也不必去查，那把一個有爭執的東西，來問院長、問總統，質疑院長、質疑總統是不對的。」引發更大爭議。如果裴偉真是膨風而傷及總統與行政院長令譽，政府應立即徹查重辦，但蘇貞昌非表態「不必查」並將問題導向「股東的爭議」，顯是刻意誤導，以掩飾政府縱放的醜陋居心。

為鏡電視取得設台執照卻遭拔除董事長的陳建平，在ＮＣＣ通過鏡電視上架後，發出聲明指控「鏡電視新聞台本是一件臭不可聞的政治弊案」，並痛陳民進黨黑手干預、一再遮掩鏡電視的弊端真相。但他仍希望司法、檢調能守住公平正義的底線，勿受主政者操控，只不知能否如其與社會大眾之所願？

鏡電視上架與董監變更案，ＮＣＣ曾向立院做出「調查有結果才會繼續審查」的承諾，如今食言而肥、強行通過；面對蠻橫鴨霸的ＮＣＣ，立院在野黨團必須硬起來，不僅要拒審ＮＣＣ預算及相關法案，並應拒絕陳耀祥列席立院，直至ＮＣＣ主委易人或政黨再輪替為止。