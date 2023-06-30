新聞「守門員」的智慧

世界新聞年會六月廿八日在台北登場，這是年會七十五年來首度在台灣舉辦，聚焦在ＡＩ對新聞報導與媒體的影響、新聞報導的多樣性、以及新聞報導的變革與永續性等議題，在此時空環境下具有相當特殊的意義。

由於科技的進步，新聞媒體的報導有很大的改變，社群媒體與搜尋引擎慢慢成為人們取得新聞資訊的主要來源，數位平台和新聞媒體的關係也變得更複雜。但是從另一個角度觀察，我們更關切，科技的進步是否使新聞報導更專業？是否能提升媒體的傳播價值？

首先，現今媒體環境的複雜化，使許多人忘了守門員（gatekeeper）理論，也就是新聞媒體在獲得新聞素材後，是經過篩選和編輯，才成為新聞報導，這個過程的每一個步驟，其實都包含了媒體和媒體工作者的理念和判斷，這是新聞傳播學的最基本理論或概念，媒體工作者必須時時記住：讀者是經由報導的新聞來看外面的社會和世界，所以自己要像一個守門員一樣，守護新聞素材的真相。

但是，我們如今在媒體上所看到的，卻是越來越多以偏概全、扭曲事實、捕風捉影、未經求證的新聞報導，例如最近的幼兒園餵藥的報導中，讀者在不同的媒體上可能讀到各種片面的報導，報導者在匆促趕稿之時不知道有沒有想過，經過自己剪裁之後的一篇新聞稿，對於幼兒園的教師、家長、兒童將造成什麼樣的心理？又將給社會帶來什麼樣的影響？

新聞工作者沒有權利替讀者決定或選擇，必須公平、公正、中立的呈現取得的新聞素材，但是常常因為媒體的政黨、政治、企業、意識形態、或社群團體的取向，人們看到或讀到許多隱藏在報導背後的、經過媒體取向所篩選過的、片面的、誇大的、醜化或美化的報導，引導社會大眾走向媒體所想要的看法或想法。

更嚴重的，這些新聞報導常常是以人為對象，而非以議題為重心，過度聚焦於煽情和個人隱私的細節，對於事件中不管是加害者或被害者窮追猛打，使用誇大、重複的技巧，放大或強調某些內容，例如最近許多#MeToo事件的新聞報導雖然鼓勵了受害者勇敢站出來，卻少看到從議題上針對如何建立有效的保護或申訴管道的探討。

由於選舉季節的接近，相關的新聞報導版面（或電視台的節目）明顯變多，隱藏在細節裡的魔鬼也就更多了。雖然人們想要了解的是各候選人的政見、政策、或對議題的看法，但是看到的卻總是各種民調、候選人加持的活動、候選陣營的互相放話和挑釁，以及製造出來的網路聲量。這些充斥在媒體的光怪陸離的報導、造謠、假新聞，已經使人們對選舉失去信心，也失去興趣。對新聞媒體的守門員智慧，也不再信任。

我們很慶幸仍然可以享受新聞自由帶給我們百花齊放的新聞報導，我們更期待新聞工作者能夠擁有守門員的智慧，重拾社會對新聞報導的信賴。