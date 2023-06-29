MeToo運動的不同視野

台灣近日的#MeToo運動，被害者的控訴如同暗黑的浪潮一般席捲而至。在#MeToo運動中，被害者要的是被聽見、被接納、被了解，同時要求生活環境的組織不再否定這事的存在，讓組織內的權控關係所產生的性騷／侵繼續視而不見，甚至落井下石。所幸，如今只要有具體的控訴，法律將能有所懲處，亦有執行單位可進行相關的後續救援工作。

但這運動其實遠在八○年代就已展開；當時本人在清大任教，進行一項國科會計畫，抽取九所大學作為研究樣本，在其中蒐集了兩千多名男女大學生的資料，調查多少人在成長歷程曾被性騷／侵，結果發現，每七名女大學生及每十一名男大學生就有過此負面經驗；而有受害經驗者，比起無受害經驗者，多具臨床症狀，如創傷壓力症候群的比例為四點五六倍。

當年我的研究一出，受到各方嘲諷及質疑，甚至我列舉研究中受調查者分享的故事，也未得到普遍的聲援；不像今日受害者，只要出聲多半會獲得善意回應。但本人並未氣餒，在艱苦的奮鬥中，舉行不下千百場的演講及宣導，終於在一九九七年內政部推動下，各縣市成立了家暴及性侵中心，專責處理這方面的問題。但遺憾的是，經過了廿、卅年後，目前工作逐漸流於形式。

在這波揭發者中，最讓人怵目驚心的莫過於耀樂對炎亞綸的指控；對我而言怵目驚心為，當天的報導僅偏重於兩人的互動，而未著墨於男男性侵所造成的嚴重性。我在過去的臨床治療工作中覺知，男性若在兒童、青少年期遭受性侵後，不僅造成身體上的創傷，心靈也常常留下無法抹滅的傷疤，並開始覺得身體骯髒不潔、自我懷疑，更對自己性別產生懷疑，進而自卑遠離人群，又因人我界線不清導致混亂依附關係。

因為經常在性興奮與罪惡感的兩極間擺盪，他們內在的痛苦，不只產生創傷後壓力症候群，甚至開始出現解離及多重人格症狀，並有自殘行為。更讓我痛心疾首的是，這幾年有些男性受害者告知，他們的加害者並非是陌生人，而是他們平日最信任的小學老師。

在這波運動中，我認為有兩個尚未浮現的敏感議題，一是在諮商、心理治療領域裡，個案與治療師常在密閉空間進行療程，有著緊密的心靈互動，但其關係屬性並不是對等的交流，而是一種上對下的療癒關係。治療師通常提供個案許多心靈的撫慰與建議後，個案往往放下心防，有不良的心理治療師假借治療之名，提供一些莫須有的撫慰，從肢體的觸碰開始，慢慢的進展成親密的性關係。若心理治療界，如一百多年前的佛洛伊德及榮格，前者根本否認有性侵等事，後者甚至讓其個案沙賓諾成為其情婦，此為精神醫療史上稱之的「最危險的治療方法」，總有一天將會掀起另一波的波瀾。

最後，近年年輕人普遍性開放，約炮與流連夜店的年紀有逐年下降趨勢；男女於酒酣耳熱之際，在情慾的橫流之中，到底是誰先起頭開始性行為之界定將會愈來愈難以區別，一旦產生性侵的爭議也更難論斷。

希望這次的運動並不只是停留在控訴的階段，對於未來的困境，亦能有多方的深思，這次的運動才能賦予更深層的意義。