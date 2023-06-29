標榜高道德卻成海市蜃樓

民進黨在野時常以極高的道德標準批判當時的執政黨，有如摩西要將台灣帶往「高道德標準」的應許之地。

但執政後，官員婚外生子仍可高升；協助走私私菸也能晉升將軍；遭質疑的蔡總統論文可以封存三十年；中天電視台被關；除了層出不窮的性騷事件，總統府發言人也與隨扈發展不倫戀；在在都讓人頓悟到原來道德的應許之地只不過是海市蜃樓。

林智堅、鄭文燦論文抄襲，雖遭撤銷學位，指導教授、國安局前局長陳明通亦遭檢舉指導不周，台大教評會竟認定陳明通未達解聘標準，可順利退休；鄭文燦論文審定報告竟列「機密」，讓人一時迷失在民進黨帶領我們前往的台灣這塊「道德」的應許之地。

反觀各國政壇不乏總統、部長被逮到學術論文抄襲，下場幾乎都是引咎辭職。鮮明案例包括：匈牙利總統施密特，德國國防部長古騰堡與教育部長夏凡等均因論文抄襲而斷送政治生涯。

民進黨的道德應許之地之所以會變成海市蜃樓，不外乎三個因素：

只為選舉操弄。以超高道德標準當作武器，帶領盲從群眾檢視當時的執政黨，鼓動各種社會團體發起群眾運動。後來，這些團體看到民進黨執政後做得比當時的政府還差，卻不再用當時的道德標準來檢視蔡政府了。

司法護短敗壞。法官慣用他的獨門專業去定義民進黨黨政官員犯罪的「新解」，主觀意識誤導客觀認定，違反普羅大眾一般經驗邏輯對此之認識，拼命護短「圈內人」。

政客眷戀官位。婚外生子仍可升官。涉私菸案也能晉升將軍。余正煌的論文對照出林智堅與陳明通的不道德。這些都是將道德拋諸腦後的明顯案例。

走筆至此，突然想起兩千年總統大選時李遠哲「向上提升，或是向下沉淪」的呼籲，言下之意，是選國民黨會向下沉淪，只有選民進黨才會向上提升。

當李遠哲審視民進黨執政這幾年所呈現的道德淪喪，準備帶領民眾走向「無道德」的應許之地，不知他是否會羞慚於當初提出來的那個呼籲？