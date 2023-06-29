聽新聞
test
0:00 / 0:00

500碗尚青 吃出鄉愁滋味

聯合報／ 李政達／科大講師（台南市）

展現在地觀點的全台小吃新指南—第一屆「500碗」入選名單前天揭曉。對原已是門庭若市的店家而言，如今再獲肯定恐怕排隊的人潮會更加擁擠，而一直以來仰賴小吃撫慰身心靈的饕客們或許要起得更早些，才能悠閒的享受美食。身為府城人看到為數可觀的入選名單備感與有榮焉，年少時負笈他鄉，「故鄉的味道」是揮之不去的鄉愁，盤算著一解思鄉之苦務必光顧的名店，如今竟多數與上榜名單雷同。

有百年歷史的西市場老台南人又稱大菜市內，昏黃的燈光下老先生庖丁解牛般切肉，老太太則依客人挑選的部位在灶前大鍋內涮煮幾下，於碗內注入清湯或當歸湯端到客人面前，簡單的烹調吃的是凌晨才送達溫體肉品的鮮美，這就是名列前茅「無名羊肉湯」的前身。傳聞兩老年紀大了曾歇業一段時間，後來由年輕一輩接手另起爐灶搬至府前路上，清晨五點多開始營業，門前就已有許多希望吃到「特殊部位」的內行客人。年輕老闆記得每位熟客的偏好，見你上門輕鬆一句「我處理就好」，吃下肚的是客人對店家的信賴。

而位於平價小吃林立國華街上的「阿松割包」，也是一早就人滿為患，豬舌包最具特色，包內加入酸菜蘿蔔佐以花生醬，反套塑膠袋於手上取包就食，配上熬煮食材的清湯，湯鮮味美一入口就可吃到滿滿的幸福感，得獎實至名歸。

獲獎名店都有各自特色，但食材新鮮貨真價實，烹調方式簡單沒加入過多調味是取勝之道。筆者憶起曾獲邀至好友魚塭看「窠塭仔」（捕撈成魚），初離水的虱目魚刮鱗去鰓僅加入鹽巴薑絲煮成的魚湯，至今仍回味無窮，而這也就是台灣人口中的「尚青」。此外店家親切「開店不怕大吃」灶前大鍋內湯品自舀自飲，毫不吝嗇亦讓人頗感窩心。

個人深信此次評選必有遺珠之憾，在台灣各角落仍有太多美食尚未被發覺，也慶幸如此，我們才得以不必人擠人從容享受這些隱藏版小吃。

小吃 美食 台灣人

延伸閱讀

達人推薦台北散策美食！士林、萬華商圈品嚐小吃

炎亞綸涉偷拍神隱6天！低調觀看唐綺陽直播「7月運勢」

第一屆500碗／這一條路共6家小吃入選！「500碗之街」在基隆

第一屆500碗／臭豆腐、紅燒肉上榜！「炸物」最受歡迎

相關新聞

急診超壅塞 雙主治顧病人

六月，隨著疫情解封與防疫措施鬆綁，迎來新冠第四波高峰，各家急診室擠滿看病人潮，更多的是等候住院的留觀病人。媒體不斷報導急...

分級醫療的理想與現實

「重病看大醫院，輕症看小醫院」，是醫療資源使用的簡單準則。然而，說「簡單」，執行起來卻很困難。台灣健保從一九九五年開辦至...

權、錢、性 民進黨秀下限

綠營接連不斷傳出性醜聞，這幾天，駐菲律賓代表、駐泰國代表都涉及性騷擾，總統府發言人又因與已婚隨扈不倫戀被提告求償。而稍早...

500碗尚青 吃出鄉愁滋味

展現在地觀點的全台小吃新指南—第一屆「500碗」入選名單前天揭曉。對原已是門庭若市的店家而言，如今再獲肯定恐怕排隊的人潮...

標榜高道德卻成海市蜃樓

民進黨在野時常以極高的道德標準批判當時的執政黨，有如摩西要將台灣帶往「高道德標準」的應許之地。

#MeToo運動的不同視野

台灣近日的#MeToo運動，被害者的控訴如同暗黑的浪潮一般席捲而至。在#MeToo運動中，被害者要的是被聽見、被接納、被...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦