500碗尚青 吃出鄉愁滋味

展現在地觀點的全台小吃新指南—第一屆「500碗」入選名單前天揭曉。對原已是門庭若市的店家而言，如今再獲肯定恐怕排隊的人潮會更加擁擠，而一直以來仰賴小吃撫慰身心靈的饕客們或許要起得更早些，才能悠閒的享受美食。身為府城人看到為數可觀的入選名單備感與有榮焉，年少時負笈他鄉，「故鄉的味道」是揮之不去的鄉愁，盤算著一解思鄉之苦務必光顧的名店，如今竟多數與上榜名單雷同。

有百年歷史的西市場老台南人又稱大菜市內，昏黃的燈光下老先生庖丁解牛般切肉，老太太則依客人挑選的部位在灶前大鍋內涮煮幾下，於碗內注入清湯或當歸湯端到客人面前，簡單的烹調吃的是凌晨才送達溫體肉品的鮮美，這就是名列前茅「無名羊肉湯」的前身。傳聞兩老年紀大了曾歇業一段時間，後來由年輕一輩接手另起爐灶搬至府前路上，清晨五點多開始營業，門前就已有許多希望吃到「特殊部位」的內行客人。年輕老闆記得每位熟客的偏好，見你上門輕鬆一句「我處理就好」，吃下肚的是客人對店家的信賴。

而位於平價小吃林立國華街上的「阿松割包」，也是一早就人滿為患，豬舌包最具特色，包內加入酸菜蘿蔔佐以花生醬，反套塑膠袋於手上取包就食，配上熬煮食材的清湯，湯鮮味美一入口就可吃到滿滿的幸福感，得獎實至名歸。

獲獎名店都有各自特色，但食材新鮮貨真價實，烹調方式簡單沒加入過多調味是取勝之道。筆者憶起曾獲邀至好友魚塭看「窠塭仔」（捕撈成魚），初離水的虱目魚刮鱗去鰓僅加入鹽巴薑絲煮成的魚湯，至今仍回味無窮，而這也就是台灣人口中的「尚青」。此外店家親切「開店不怕大吃」灶前大鍋內湯品自舀自飲，毫不吝嗇亦讓人頗感窩心。

個人深信此次評選必有遺珠之憾，在台灣各角落仍有太多美食尚未被發覺，也慶幸如此，我們才得以不必人擠人從容享受這些隱藏版小吃。