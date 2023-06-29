權、錢、性 民進黨秀下限

綠營接連不斷傳出性醜聞，這幾天，駐菲律賓代表、駐泰國代表都涉及性騷擾，總統府發言人又因與已婚隨扈不倫戀被提告求償。而稍早，曾向台灣拿很多經費的大陸民運領袖、太陽花學運領袖，都各自因參與或包庇性醜聞，引起社會關注。社會似也見怪不怪，開始選邊站，各護其主，慢慢放手了最後的道德底線。

從民進黨前黨工於一個月前揭露遭遇性騷曾求助黨內主管卻被吃案，一路下來，這些醜聞已對接下來選舉產生影響。ＢＢＣ報導，這連串性風暴乃是熱門影集的蝴蝶效應，現在天天上演的醜怪奇聞，即使標榜情色腥煽的「玫瑰瞳鈴眼」也相形見絀，套用台詞：「社會就像一張網，政治就像一齣戲，爛劇本爛演員。」

現代民主政治根基是信任，我們卻不得不懷疑，為什麼人民集體智慧選出領袖，其權力、金錢、甚至性，互相作用的模式與極權國家並沒什麼不同？

以總統府發言人的例子檢視，過去早有許多爭議，包括酒駕、濫用法扶資源，甚至原住民出身的她大力捍衛蔡政府版本「傳統領域法」，將劃設範圍排除私有地，已在原民中引起不滿。這種人平步青雲，有賴於也涉入論文抄襲的現任行政院副院長提拔！

人民看到這些當官的，一定會想，是否不同流合汙就拿不到權力？抑或，拿到權力就必然同流合汙？我們再也不奢望忠孝仁愛信義和平的情操，因為那些掌權者連基本廉恥都很缺乏。我們看清了要爬上位子所使出的下流招數，已在位子上的人也不值得尊重。

換言之，信任不存在了，而沒信任哪來共識？沒共識又和獨裁有何分別？Moisés Naím寫了一本書討論民粹和兩極分化等等，台灣中文版被巧妙翻譯成《以民主之名的獨裁》，書中描繪也頗呼應台灣現象。而早在兩千多年前，柏拉圖已說：「民主失控就是滋養極權的溫床。」一句話發聾振聵，今天各種政治界怪象似乎全有了解答，所以，糊塗麻木的人也該醒醒了。