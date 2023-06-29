分級醫療的理想與現實

「重病看大醫院，輕症看小醫院」，是醫療資源使用的簡單準則。然而，說「簡單」，執行起來卻很困難。台灣健保從一九九五年開辦至二○一七年，就「診所」外的「醫院」統計，含「準」在內的醫學中心從十三家增至廿六家，區域醫院四十八家變成八十四家，地區醫院則從五六八家減至三六四家。雖然「家數」看起來仍是逐級減少，但申報「點數」卻相反，醫學中心占了近百分之四十，區域醫院近百分之卅七，地區醫院則僅約百分之十八（其餘為交付機構），所以從該年起，健保當局便提出種種獎勵方案，推動「分級醫療、雙向轉診」的政策，希望扭轉資源分配不均的現象。

雖然政策推動開始有些熱絡，這幾年當局也一再增添相關措施，但最近資訊顯示，六年來，指標性「初級照護率」在醫學中心反而從百分之十三點九上升至百分之十四點四，「雙向轉診」則上轉踴躍，下轉卻不到百分之十五，顯示「輕症看小醫院」的情形並未落實。為何如此？原因其實出在醫療程序中存在一些積重難返的問題。

首先，台灣醫院「可近性」極高，雖然不同層級醫院部分負擔不同，但「以價制量」效果不佳，病人想看什麼醫院都可自由去看。再者，雖然「重病大看、輕症小看」原則很簡單，但要把疾病簡單分成「輕重」兩類並不正確。急診檢傷分為五級，真正一來就明確的重症一、二級僅占一、兩成，輕症四、五級也是如此，其餘七至八成是連專業人士都無法立即判斷是重或輕的三級「中症」，病人要如何認定自己該去哪一級醫院？

健保有一定機制，核定何種層級的醫療院所，可以執行數千項，從簡單到複雜的臨床服務、檢驗檢查、處置與手術等等，而正是這種機制，造成了醫療難以確實分級的結果。舉例來說，屬於中型「經腹腔鏡膽囊切除術」，是診所以外任何層級醫院都有能力執行的術式，但許多病人卻選擇到醫學中心處理，因為醫學中心不僅資源豐富、專科齊全，而且跨領域會診及意外備援也相對齊整，自然能獲得病人較強的信賴。

大醫院什麼都能做，就什麼都做了，所以就吸走了許多資源。也因此，貫徹分級醫療的「釜底抽薪」之計，就是仿效其他國家，強制規定門診病人「需經轉診」才可到大醫院，並且限縮大醫院處理中、輕症病人的權力，但這在「民主自由」的台灣，行得通嗎？

那麼，能希望大醫院自行調整定位，「改過向善」嗎？如此期待也不切實際，因為台灣絕大多數醫療行為都是「被動」的，醫院擴建與人才募集，都是源於病人需求。若只看重症，則「醫學中心」只要兩百床，員工千人以下就可以了，但台灣的醫學中心，至少五百床起跳，兩千床以上也不少，員工人數幾千到上萬，光看重症將養不活這些家庭。無論醫院或醫療人員，都只是「配合制度」，把分級醫療無法落實的責任怪到他們身上，是絕對不公平的。

導正醫療體系使資源分配成為「正金字塔」型只是理想，在現實中，小醫院面對大醫院的確居於弱勢，政策推動只要確保弱勢者能夠平順運作就夠了，太大幅度或範圍的改變或革新，只怕會引發更廣泛而複雜的社會問題。