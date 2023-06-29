急診超壅塞 雙主治顧病人

六月，隨著疫情解封與防疫措施鬆綁，迎來新冠第四波高峰，各家急診室擠滿看病人潮，更多的是等候住院的留觀病人。媒體不斷報導急診缺床的消息，某醫院急診醫師說他們的急診每天有一百多人在等床，平均要等七天才住得上去。衛福部長官澄清說台灣的醫院沒有缺床，民眾恐慌不知真相為何？

事實上衛福部沒有說出實情。如果用各醫院的統計報表來看，明顯看出等住院的病人增多，多到離譜狀況，我們稱做「超壅塞」。評估有無缺床不能看台灣所有醫院，只能個別縣市看，因為如果北部沒空床，南部有很多空床，不能說台灣沒缺床，總不能叫北部病人到中南部醫院住院。此期間缺床的另一原因，是適值醫院評鑑期間，醫院紛紛關病房，為求通過護病比的規定，醫院總床位頓時比平時少很多，病人只好在急診等床住院。

大多數醫院的護病比多半未達標準，乃因護理人力不足；所以很多醫院床位都沒開足夠，愈來愈多醫院急診逐漸壅塞，這是普遍現象，應以國安問題視之。

事實上只有少數大型醫學中心有超壅塞，這些醫院急診等住院的病人數很可觀，這是長久以來的問題。雖然人們對急診超壅塞醫院的管理頗有微辭，然因這些醫院服務品質和醫療水準受到肯定，故而有更多病人湧向該院急診，造成急診壅塞愈加嚴重。

這些醫院的另一特徵是非常重視研究和創新，除服務外，研究創新的領域也占了相當的資源。該院床位分配，有更多比例是給並不危急但有研究價值的病人。所以有空床不一定給急診病人使用。

造成急診超壅塞的原因很多，其中一個原因是醫院管理階層政策性決定，不會將空床全部給急診等床的病人。

某家醫院的報表顯示，全院住院病人中急診上來的只有百分之廿左右，而在大多數醫院都是百分之四十至六十。他們有一句名言：「寧可讓一家哭，也不要讓每家哭。」聽起來非常冷血而無情，道盡了他們的無奈與堅持。

我無意批判這些醫院首長，如果我是院長也會這麼做，因為有更崇高的目標要達成。話雖如此，難道要置急診病人權益於不顧嗎？醫院經營以病人為中心的核心價值難道是玩假的嗎？綜上分析，急診壅塞幾乎是無法避免，提升留觀病人服務的品質總可以做到。建立雙主治醫師於急診留觀室，會是可行的方法。

詳言之，留觀等住院的病人如果二天內還無法住院，則請該病人預訂住院的主治醫師每天來看病人一次，這有三個好處：一、以專科主治醫師的背景勸病人出院較具有說服力，如果他認為可以的話；二、可在急診就開始給予確定的治療或進一步檢查，可縮短住院天數；三、病人滿意度會提高。此外，醫院要幫急診配置足夠的急診留觀專科醫師，理想狀況是每位醫師負責廿至卅位病人，每天巡視留觀病人至少一次，評估病人病情是否可出院？必要時跟專科主治醫師會商，同時要處理病人的突發狀況，解決病人痛苦。所以病人每天都有二位主治醫師來看他們，這就是雙主治醫師制度。

急診壅塞無法禁絕，有其背景因素，急診壅塞並不可恥。只要有落實以病人為中心的決心，提升留觀病人的照護品質，雙主治醫師制度是個可行的辦法。