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2024選總統 生死攸關大問題

聯合報／ 游毓蘭／國民黨籍立法委員（台北市）

反獨和中？台獨抗中？這才是總統大選問題，而且是生死攸關的大問題。

國民黨反獨和中，民進黨台獨抗中。

明年初，台灣選民就要為自己選命，為二千三百萬人選前途，因為這個題目攸關個人生死與國家存亡。一九四九年國民政府播遷來台後，台灣從來沒有面臨像今天的兵凶戰危。

在北京與華盛頓擁有眾多位居高位朋友的季辛吉說「中美站在懸崖邊緣，戰爭似乎無法避免」，顯然不是信口開河。

什麼戰爭？爭奪台灣的戰爭。以台灣本土與周遭海域為戰場的戰爭。為何七十幾年來，兩岸戰爭都在金門馬祖附近，現在竟然本島是主戰場？而且是焦土式的巷戰，怎麼回事？

民進黨主張台獨，最初採用「和平獨立」路線，修改課綱、切斷中華文化臍帶，是和平獨立的開始。但是民進黨沒有耐心等待，遂開始謀求「武力獨立」。台灣軍力不夠，就引美軍入島，希望挑動中美大戰，戰後台灣獲得獨立。

美國利用民進黨來武力遏制中國，民進黨利用美國來完成獨立。美國與民進黨各取所需，合作無間。民進黨花納稅人的錢大買美國軍火，對美國唯令是從。美國則驅使民進黨為美國利益服務。二千三百萬人的身家性命呢？對不起，你家的代誌！

民進黨的邏輯自成體系，只有一個問題：台灣人民還沒有答應要獨立。台獨主張者驅趕不知情的人民上戰場，為台獨目標付出生命代價，是詐騙集團，是綁架集團！

美國怕與中國開戰，為了弱化中國，用盡一切非武力手段，就是不敢輕啟戰端。美國國務卿布林肯在不待見的情況下堅持要到北京，為何？主要是希望避戰，建立護欄。美國已意識到，站在懸崖邊的山姆大叔背後，竟然是民進黨的手，把美國往下推。蔡是用手推，賴上台後就會用腳踢。

這次總統大選，選民可以明確表示支持「武力台獨」，選賴當總統，讓賴放開手腳踢美國下海，與中國一戰。台灣死些人無妨，獨立總是要付出代價。美國死些人也無妨，那是他家的代誌。

選民也可以選擇反對台獨。人都死了、島都賣了，獨什麼立呢？獨立帶來的只是死亡、貧窮、毀滅，滿足了少數野心家，卻葬送了台灣前途與台灣人的生命。

台獨必然抗中，抗中必然台獨。台獨與抗中是一體兩面。台獨是以出賣台灣給美國為手段，犧牲台灣人命為代價，謀求美國利益最大化。反獨必然和中，和中必然反獨。反獨與和中是一體兩面。反獨是以維護台灣主權為目標，保護台灣人命為使命，謀求台灣利益最大化。您的選擇呢？

美國 台獨 民進黨

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