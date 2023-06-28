解決通膨 世界要回到未來

學年結束，大學又送走一批畢業生。這一屆學生在四年裡承受了最大的疫情衝擊，在最後一學期裡還遇到ＡＩ的威脅。

我一向比學生更擔心他們的前途，盡量找機會鼓勵學生，既然你們經常遠距上課，考試也都改交報告，ＡＩ的來臨也許會是幫手。接著我會鄭重的提醒，當ＡＩ可以幫助你找答案之後，你們必須學會問問題。

怎麼問？關於提問的技巧，我印象最深的故事是福爾摩斯問的「狗為什麼不叫？」

為了找例子向學生說明，讓我發現一個「狗為什麼不叫」的比喻，這裡的「狗」是物價，「叫」則是通貨膨脹。

美國聯準會在連續一年升息之後，在六月宣布暫停，待觀察後續，不排除之後繼續升息。由於美國物價上漲率才剛脫離高通膨的水準，離無通膨的二％目標還差滿多，因此未來美國再升息的可能性很高。這麼說，狗不是叫得很厲害嗎？沒錯，大印鈔票而沒發生通膨的問題要拉長時間看。

上一次如此嚴重通膨與暴力升息的情況發生在一九八一年，狗不叫的問題是這中間四十幾年，為什麼美國乃至全世界沒發生類似的嚴重通膨？我還沒學會使用ＡＩ，先自己試試提出答案；這也是我教學生，如果要使用ＡＩ，應該採取的方法。

我認為這四十幾年，是全球經濟的發展幫助美國減輕大量發行貨幣所造成推升物價的效果，如今的通膨是近年反全球化的後果。

通貨膨脹最簡單的解釋是，太多的貨幣在追逐太少的商品；此處有個隱含的假設，那就是貨幣與商品有特定的經濟範圍，經濟全球化的發展從一九八○年開始逐漸改變了這個範圍。

原本被政治與意識形態分隔的資本主義與社會主義兩個世界，在經濟改革開放之下，漸漸形成一個全球經濟，讓商品與資金有更大的流動空間。由於美元是國際貿易與金融普遍採用的交易貨幣，這使得太多的美元供給有了出路，即使美元供給如洪水直洩，仍不會造成通膨。另一方面，也造成美國可以肆無忌憚地加印更多鈔票與擴大債務。

隨著反全球化的力量崛起，疫情與貿易戰讓美中這世界兩大經濟體之間形成了新的資金與商品的阻隔，如今歐美暴力升息仍壓不住通膨的同時，中國經濟竟然出現通貨緊縮的局面。

美國暫停升息，觀察什麼？除了各項指標之外，應該還包括美國國務卿布林肯日前訪中、財政部長葉倫擬於七月初到北京訪問，以及後續安排的拜登與習近平會面。用溝通再連結分隔的兩個世界，讓我想起一九八五年那部電影「回到未來」。

一場貿易戰把世界打退到那個年代，回得來嗎？應該會，但顯然不會是科幻式的時空跳躍，而是很現實去解決路上的重重障礙。