科技．人文聯合講座／林田桶店與「碳匯」的聯想

近來因碳權、碳交易與企業生產碳足跡之認證已成為全球另類交易憑證，各種「碳匯」計算認證中心，如雨後春筍般成為另一波最熱門的碳交易「數據平台」，大型企業早已透過各種渠道認養或收購林地，進行平地造林與植林契作，其影響與魚塭、濕地、農地種電之風潮不遑多讓。

透過國際組織與相關氣候變遷因應約章，這波巨浪風潮洶湧，而林務局在政策面亦大力鼓勵營造業應使用國產材，降低進口之碳足跡，促進森林生態系之循環經濟效益。

除「綠碳」外，全國各類型之濕地，其所可貯存於土壤中之「藍碳」更超越「綠碳」之總體效能。為達二○五○淨零排放標竿，仍須仰賴精準之生態與科學基礎，且各國因地理物候差異，亦各有不同之自然解方（ＮＢＳ） 。

每每走過中山北路的「林田桶店」，在晦暗的店面中只見一位七十多歲的店主藏身於一堆各類傳統檜木桶器中，他從不主動招攬客人，但這些純樸自然的產品卻很吸睛。唯環顧全國各大渡假旅館、飯店、豪宅…均標榜使用進口衛浴設備，相較於林田桶店的售價，卻是天壤之別。

再回溯台灣檜木之生產、砍伐、輸出…這段血淚史所流失之碳匯價值與風土景緻之文化價值，卻一直未被精算。經了解，該桶店的材料依然來自昔時檜木材料之回收循環再利用，或以台灣杉木取代，而台檜最令人驚艷的價值是其無需化學處理保存，其香氣、材質遠勝於今日各種進口陶瓷材質，且歷久彌新。

今日許多古蹟歷史建築之保存、修復活化再利用，均期運用傳統工法。當然，未必能百分百使用傳統材料。而諸多百年前之老房子、宿舍因閒置而損毀或倒塌，但其原有材質尤其是早期的台檜，其實依然可透過資源回收機制，建置一有循環經濟價值之流通管道。可惜囿於法規，許多老房子再生、古蹟歷建修復，在對「文資法」之誤解下，以及「採購法」之未盡彈性調適下，許多老房子被拆解了，而其原來可用之木材構件不是如廢物被丟棄，就是被不當轉賣，但少有在拆解修復中細心編碼一一建檔，以「補丁」式思維用細膩技術與專業態度重複再生。

回首看今日日本諸多名寺古剎鳥居等大型構造支柱，均來自台灣的高山原始檜木林，再看今日木構造科技之進展，無論原木、集成材，其在抗震、耐燃，以及健康通風保暖上均有科學數據，證明其碳匯價值遠超過鋼鐵與水泥。

林田桶店九十五年之歷史，它可以用舊材料不斷再生、再創造，保存在已無生命的歷史木料中之碳，相較於當代的新潮材料，仍有不可替代之價值。積少成多、積沙成塔，作為一個天然資源有限的島國，以木桶為例，碳中和之標竿達成，勢必有我們自己在地可行務實之解方。（作者為中國文化大學景觀學系主任）