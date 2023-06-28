承認九二共識 才有兩岸協商基礎

海峽論壇可謂是當前兩岸民間性、基層性、經濟性及社會性最大規模交流對話。本月十六日台東縣長饒慶鈴出席論壇，公開呼籲恢復台東釋迦輸陸；二十日大陸海關總署隨即宣布恢復，解除台東縣鳳梨釋迦暫停輸陸限制。國台辦宣布恢復台東釋迦輸陸，回應非常迅速，其間因果關聯十分顯著。

國民黨對此措施表示「樂見其成」，印證該黨主張兩岸交流對話、關注基層民生、務實解決問題路線的正確性及有效性。但陸委會、農委會齊批評「是選擇性開放、政治操作」，呼籲大陸政府應透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」溝通諮商檢疫規範。顯然，大陸試圖運用承認「九二共識」的示範效應，提供國民黨、民眾黨執政縣市誘因激勵，這將深化台灣「綠中央」與「藍地方」關係矛盾、對立及衝突。

理應是民進黨政府與大陸協商，卻須由反對黨地方首長越俎代庖。兩岸事務、外交關係及國防、國家安全領域皆屬總統權限，兩岸事務也隸屬中央政府，地方本毫無置喙餘地，然而大陸針對台東釋迦解禁，可謂是國民黨中央及執政地方合作促成。這證明國民黨及藍營執政縣市較具處理兩岸關係及治理之能力，當兩岸存在「九二共識」既有基礎，即能保持溝通管道並積極交流對話。

顯然，大陸是運用「九二共識」作為區隔化、差異化原則，僅對台東縣生產釋迦解禁，並非適用於全台，其他民進黨主政縣市皆非解禁範疇。大陸單獨放行台東釋迦輸陸，凸顯「九二共識」的示範效應，形成「藍地方」可以兩岸對話協商、「綠中央」因拒絕承認「九二共識」，卻不得其門而入。

這將會進一步刺激台灣「藍地方」包圍「綠中央」，且認為「地方包圍中央」策略有效；從而邊緣化「綠中央」兩岸路線及政策之話語權及主導權，升高台灣中央與地方層級政府之政策衝突。換言之，以是否承認「九二共識」作為指標，穿透中央與地方在兩岸政策之一致性。

民進黨政府批判大陸採取「選擇性開放、政治操作」策略，本應有所預知，正因兩岸沒有「九二共識」作為政治基礎，已斷國台辦與陸委會、海協會與海基會對話協商，既往簽署協議難以順遂執行、陸客來台觀光與陸生來台就學榮景不再，且大陸針對台灣農漁水產品、食品進行數波暫停輸入或貿易壁壘調查。兩岸當年簽署ＥＣＦＡ係立基於「九二共識」，始有制度化經貿協商機制，台灣農漁水產品亦藉由ＥＣＦＡ的早收清單輸陸。

儘管蔡英文執政以來，農委會曾一再呼籲兩岸應透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」進行溝通協商，透過制度化協商平台解決兩岸農漁水產品輸陸，但迄今仍難解開無法協商困境。此次大陸運用海峽論壇發揮承認「九二共識」之示範效應，唯有承認「九二共識」方能建立兩岸制度性協商基礎及平台機制。就此而論，一旦民進黨持續執政，恐怕兩岸僵局只會是治絲益棼。