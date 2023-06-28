重啟貨、服貿 台灣走出去

「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ＥＣＦＡ）的發展有其階段性過程，非一步到位，是分階段先簽署「早期收穫計畫」（即讓利或訂婚聘金），再次第展開洽簽貨品貿易、服務貿易、爭端解決、智財權保護和投資保障等協議。無奈服貿協議因為黑箱爭議加上太陽花學運，在二○一六年民進黨再度執政時與對岸中斷協商，並啟動「台美廿一世紀貿易倡議」（或稱台美ＦＴＡ），希冀來取代ＥＣＦＡ。

其實，ＥＣＦＡ與台美ＦＴＡ，各有其特殊背景及目的，不可能相互取代，反而是有高度的互補性。為活絡經濟，很多國家，尤其是韓國，都盡可能廣簽ＦＴＡ。

中國大陸是台灣最大貿易夥伴，台灣的出口有近四成在大陸。大陸不只是「世界工廠」，更是「世界市場」，簽署ＥＣＦＡ當然有助建立兩岸經貿新秩序，並透過全球供應鏈確保台灣在大陸市場利益，以及進一步擴大在東協市場機會。

另外，ＥＣＦＡ有助台灣免遭邊緣化。目前世界上已有各種排他性的ＦＴＡ，嚴重限縮台灣的出口貿易市場，尤其侵蝕台灣在大陸和東協市場的占有率。二○二二年元旦，以東協為主的十五個成員國、包括中國大陸所組成的「區域全面經濟伙伴協定」（ＲＣＥＰ）正式生效，最終目標為取消成員國之間商品關稅，此協定是目前全球覆蓋範圍最廣的區域自由貿易協定。台灣不在ＲＣＥＰ裡面，但透過全球供應鏈的布局，ＥＣＦＡ將提高台灣的區域經貿戰略價值，有利吸引外商把台灣視為前進大陸市場的主要門戶或重要樞紐，並利用台灣做為製造、研發、營運的亞太區域中心。

至於「台美廿一世紀貿易倡議」主要以美國利益為優先，著重於美國所關注的十一項議題；部分議題或許對我國也不無幫助，卻非台灣最優先的議題。倡議裡對於勞工權益保障、公營事業管制、反貪腐、農業、環境和氣候行動等規範及高標準的承諾，將不可避免地增加我國中小企業與農漁業的成本負擔。至於台灣急迫需要的美國擴大市場准入與關稅減免，均非美國的選項。以農業為例，倡議裡不僅沒有「早期收穫清單」的讓利，反而隱藏要求台灣改採國際高標準來祛除「食品安全檢驗與動植物防疫檢疫」（ＳＰＳ）措施等非關稅貿易障礙的意圖。

世界上沒有國家會像我們這樣堅持「漢賊不兩立」，為了台美ＦＴＡ而放棄兩岸已幾乎談妥的ＥＣＦＡ。ＥＣＦＡ的讓利及後續的協議，對中小企業和農漁民帶來巨大的實惠，大家有目共睹；而台美ＦＴＡ是針對高品質的製造與服務業等，屬高標準的雙邊貿易協定，其好處有如天邊雲彩，我中小企業和農漁民難以享用。

經濟學原理告訴我們，台美ＦＴＡ與兩岸ＥＣＦＡ是「互補」而非「互競」關係。最近大陸在協助恢復我農漁產品輸入（讓利）已釋出善意，兩岸應藉此難得機會加強交流互動，讓ＥＣＦＡ向前走，重啟貨貿、服貿談判。衷心期盼兩岸共好！台灣更好！