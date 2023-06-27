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3年畢業 能防粗製濫造？

聯合報／ 丁崑健／大學退休教授（桃園市）
教育部長潘文忠表示，教育部拍板「3+1方案」是在大學提供彈性的修課機制，完全由學生評估作選擇，不是要求每一個學生都這樣。記者邱德祥／攝影
教育部長潘文忠表示，教育部拍板「3+1方案」是在大學提供彈性的修課機制，完全由學生評估作選擇，不是要求每一個學生都這樣。記者邱德祥／攝影

大學三年畢業的規定，是根據大學法第廿六條而來，各大學的學則也有訂定提前畢業的最低標準：一是四年學業成績平均達八十分以上，操行成績也是如此；同時還規定必須在全班成績的前百分之十，甚至，也有規定每學期成績都要八十分以上，才能向學校提出申請。這些規定是要防止大學教育的粗製濫造。

現在教育部和國防部合作提出了三年畢業以便服兵役的計畫，勢必令各大學重新修正學則，但是各大學的教務會議或校務會議會買這個帳嗎？大學教授的自主性很強，有多少大學會乖乖的修改相關規定，令人存疑。恐怕執政黨只有修改大學法第廿六條，才能讓大學乖乖的配合。

至於大學生願不願意提前畢業？也要看本身的意願。我推測主要會有兩種情況：成績比較好的反而會傾向於讀四年，除非他們讀完第三年時就考上研究所，不然他們會讀個四年，畢竟碩士學歷已是基本條件。至於成績在後段班的，沒有意願考碩士班的，能提前一年畢業；少一年的花費，減少家庭負擔，更是不無小補。但是三年的成績單拿出來到就業單位應徵，怕是非常弱勢的。

兩個部會對於這項重大政策，是否曾經委請大學作過研究或模擬？令人懷疑。

國防部 大學教育 兵役

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