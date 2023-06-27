為選票補助學費 高教沒公平

補助學費聽起來很吸引人，卻是治標不治本的政策。要提升台灣高等教育的適性與公平，改變當前公私立大學在資源分配上的嚴重傾斜才是首要關鍵。

私立大學受國家補助較少，導致學費較貴，是正常不過的現象。如果有人認為私立大學本就應該在學費上跟公立學校一樣便宜，這是對高等教育的誤解。畢竟就讀私立學校，本身就是學生對於未來道路的一種選擇。

十二年國民教育結束後，高等教育並不是國家認為每個人都應具備的條件，放眼全世界也是如此。賴副總統提到的高等教育適性及公平與否，學費並不是關鍵因素；若以學費作考量，事實上公立大學入學分數差距很廣，缺額也不少，如台東大學、金門大學等去年缺額率都達五十％以上，因此多數級距的學生其實都有機會選擇就讀學雜費相對便宜的公立大學。也就是說，補助學雜費這一政策與賴清德提到提升適性、公平的選擇，似乎有些牽強。

良好的資源有助於提升學生適性發展，當前高教資源的嚴重傾斜大大影響其中的公平性。要提供良好的資源，足夠的資金是必要條件。然而以東吳大學等私立大學為例，教育部每年僅分配約一億補助款，台大則是廿三億；在教育部分配款不足的情況下，私立學校的收入來源主要倚賴校友集資和募款，學雜費收入並不足以完全支撐學校的運作。

目前私立大學提升資源的最大困難，並不是學費太貴，而是捐款扣除額過低，影響私校收入。賴清德提出來的政策只能減輕學生的負擔，學生繳的部分學費改由國家來出，如此只在學費金額上平等的政策，並不能提升私立大學教育資源，也絕非實質平等。私校不只在補助款上與公校有大幅差距，最倚賴的校友捐款更無法像公立大學百分之百抵稅，而是最高只能扣除五十％，影響校友們的捐款意願及學校的資源提升能力，才是私立大學發展的主要問題。

若執政黨對於私校問題，只會為了選舉與青年選票而推出治標不治本的政策，可以想像未來幾年若還是由其執政的話，台灣高等教育的適性與公平恐怕遙遙無期。