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不要拿學位當募兵誘餌

聯合報／ 鄭榮郎／正修科技大學工管系教授（高雄市）
兵役義務役制度將恢復一年，國防部日前拋出「3+1」方案，盼於三年內完成大學學業並以一年時間當兵。本報資料照片
兵役義務役制度將恢復一年，國防部日前拋出「3+1」方案，盼於三年內完成大學學業並以一年時間當兵。本報資料照片

配合義務兵役恢復一年，為解決募兵的缺口，國防部再出奇招，與教育部推出就學「三＋一方案」，讓役男能夠三年完成學業、一年當兵，引導有意願申請的役男（九十四年次以後）完成專案服役。

老實說，國防部為增加招生誘因採行此案，已屬可議，完全忽略高等教育具有培育人才、學術研究和社會服務的功能，自主治理與績效責任等課題。而專案一提出，各大學行政單位又多了個「三＋一方案」服務關鍵績效指標（KPI），增加大學額外的行政負擔工作。

尤其，人口少子女化已帶來高等教育生源減少，高端人才養成需要環境培育及學習風氣的養成，「三＋一方案」形成國防軍事去參與教育工作，教育去參與軍事推廣工作，結果是搞得不倫不類的四不像，既沒有解決募兵的缺口，還相對降低學術學習的品質。

國防部面對兵員的壓力，可謂花招進出，例如已備受爭議的「現役軍人營區在職專班」招生。但學問的養成有一定的過程，需要相當的資源條件配合，學校師資、校園環境軟硬體設備，固不在話下；學校的傳統校風、學風，更在在影響學生氣質的養成，如今三年完成學業、一年當兵，更難達成傳道、授業、解惑的教學目標表，一張大學文憑無法彰顯學力，反變成廉價商品。

大學四年級的最後一哩，還要做好以下二件事情：

一、梳理一下自己的學業，首先，需要看看自己有沒有、需不需要重修，都要好好梳理一下，作業或團體討論是否已完成，該重修而沒有重修，學位證畢業證不一定能夠拿到的。

二、各系針對專題研究的學生提供研究環境與設備、研究訓練課程、研究發表與競賽等，要將過去所學的原理及專業知識應用於研究過程，發展成實務經驗及成果，或是研究過程可以帶進職場體驗，提升溝通能力、增進專業實力、參與產業合作、釐清未來就業方向等。

「三＋一方案」並不是不好方案，國防部欠缺人力也是事實，國防的政策、制度也需要改變，國防部各軍種學校，如果能因延攬一流師資，充實尖端設備，打造優質學風，將教學品質提升到英美知名軍校的水準，又何必繞個圈，把手法伸進到大學校園裡，結果是書也讀不好，兵也當不好。

國防部 役男

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